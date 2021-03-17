Hastalar artık evlerinde şifa buluyor Evde sağlık hizmeti hasta ve yakınının problemlerini ortadan kaldırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastalar artık evlerinde şifa buluyor Evde sağlık hizmeti hasta ve yakınının problemlerini ortadan kaldırıyor

İHA

Hastalar artık evlerinde şifa buluyor Evde sağlık hizmeti hasta ve yakınının problemlerini ortadan kaldırıyor

Korona virüs salgını sürecinde hastanelere gitmek istemeyen vatandaşlar için Denizli Özel Cerrahi Hastanesi yeni bir hizmet başlattı. Belediyelerin çok sıklıkla yaptığı ancak özel hastanecilikte ilk kez yapılan bir hizmet olduğunu belirten Uzm. Dr. Osman İlhan, “Evde sağlık hizmetinin hasta ve hasta yakınları için ne kadar değerli olduğu pandemi döneminde daha çok ortaya çıktı” dedi.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi, pandemi döneminde evden çıkamayan ve salgın nedeniyle hastaneye gitmek istemeyen vatandaşlar için evde sağlık hizmeti gerçekleştiriyor. Hizmet kapsamında vatandaşlar bulunduğu yerlerde gerekli muayene tetkikleri yaptırabiliyor, tedavisini olabiliyor. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Uzm. Dr. Osman İlhan, evde sağlık hizmeti hakkında bilgi verdi. Evde sağlık hizmetinin çok eski bir kavram olduğunu belirten Dr. İlhan, özel hastanecilikte bir ilk olduğunu vurguladı. Her yaş grubunun evde sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğini belirten Dr. İlhan, “Evde sağlık hizmeti aslında çok eski bir kavram. Belediyelerin çok sıklıkla yaptığı ancak özel hastanecilikte ilk kez hastanemiz tarafından Denizli’de hayata geçirilen bir hizmet. Adından da anlaşılacağı gibi sağlık hizmetini hasta ve hasta yakınlarının konforu açısından eve taşıyorsunuz. Bunun belli sınırları ve belli kriterleri var ama temel mantığı hastaların evlerinde alabildiği kadar sağlık hizmeti alabilmeleri. Yeni doğanlar, orta yaş ve yaşlılar için de böyle bir hizmet verebiliyoruz. Evinde ya da iş yerinde muayene olmak isteyen herkese açık bir hizmet. Hatta Checkup hizmetini bile kişiye evinde ya da işyerinde yapabiliyoruz” dedi.

“Ne kadar değerli olduğu pandemi döneminde daha çok ortaya çıktı”
Evde sağlık hizmetinin önemli olduğunu vurgulayan Dr. İlhan, “Bu hizmetin ne kadar değerli olduğu pandemi döneminde daha çok ortaya çıktı. Pandemi öncesinde de bu işlem yapılıyordu ama pandemi ile birlikte özellikle yaşlı hastalar haklı olarak endişeleri olan hastane sınırlarına girmek istemeyen insanlar bu hizmetten yararlandılar. Evde sağlık hizmetinden yararlanan insanlardan geri dönüşlerde güzel oldu. Çünkü insanların en büyük endişesi durup dururken pandemi sürecinde hastalanmak. Biz gerekli önlemleri alarak, hem kendimizi de koruyarak hem de karşımızdaki insanı koruyarak evlerine, işyerlerine gidiyoruz. Her türlü sterilizasyon, maske ve benzeri koşullara dikkat ederek onlarla ilgili tedavilerimizi planlıyoruz. İnsanlar bu sayede daha güvenli oldukları evlerinde tedavilerini oldular, Hasta ve hasta yakınları için belki de en güzel tarafı bu olabilir. Tüm süreçleri onlara göre planlıyoruz. Bizim şu saatte gelmemiz lazım demiyoruz. Randevulaşıyoruz, mesai saati sonrası da olsa insanlar bu hizmeti alıyorlar” diye konuştu.

Pansumandan serum ve sonda takılmasına kadar birçok uygulama evde yapılıyor
Evde sağlık hizmetleri sayesinde evde hemşirelik hizmetlerinden fizik tedaviye kadar geniş bir yelpazede hizmet verdiklerinin altını çizen Dr. İlhan, “Evde sağlık hizmetinin içerisinde yara bakımları da var, pansumanlar, sonda takılması, serum takılması vb. birçok uygulama var. Ameliyat olmuş ya da yatak yarası olan hastalarının pansumanları ve yara temizlikleri ekipman ve evde sağlık ekiplerimiz sayesinde evde çok rahat bir şekilde yapılıyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mart ayında kar tatili
YEREL HABERLER Mart ayında kar tatili
Fabrika gibi okul
YEREL HABERLER Fabrika gibi okul
Denizli’de kar kalınlığı 15 santimetreye yükseldi
YEREL HABERLER Denizli’de kar kalınlığı 15 santimetreye yükseldi
Mart kapıdan baktırdı, Denizli’ye lapa kapa kar yağdı Vatandaşlar, kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp kartopu oynadı
YEREL HABERLER Mart kapıdan baktırdı, Denizli’ye lapa kapa kar ...
AFAD’ın yeni bina inşaatında yangın Depoda çıkan yangında alevler metrelerce yukarıya yükseldi
YEREL HABERLER AFAD’ın yeni bina inşaatında yangın Depoda çıkan ...
TIR'la otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER TIR'la otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Denizli'de leblebi ve kuruyemişçiler için yeni karar
YEREL HABERLER Denizli'de leblebi ve kuruyemişçiler için yeni karar
Hatalı sollama yapan tır karşıdan gelen otomobili ezdi: 1 ölü, 1 yaralı Traktörü sollamak isteyen tırın otomobile çarpıp sürüklediği anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Hatalı sollama yapan tır karşıdan gelen otomobili ...
Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı Denizlispor’da 3 futbolcu Başakşehir maçında olmayacak
YEREL HABERLER Denizlispor, Başakşehir maçı hazırlıklarına ...
GEKA'dan 69 projeye 51 milyon TL’lik yatırım GEKA’nın 2020 yılı proje teklif çağrısı sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER GEKA'dan 69 projeye 51 milyon TL’lik yatırım GEKA’nın ...
Pandemi sürecinde meslek liseleri ön plana çıktı
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde meslek liseleri ön plana çıktı
Kaçak elektriği kesilince, evini yaktı Kaçak elektrik kullandığını söyleyerek ‘evi yaktım’ dedi
YEREL HABERLER Kaçak elektriği kesilince, evini yaktı Kaçak elektrik ...
6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor
YEREL HABERLER 6 mahalledeki kapalı pazar yerleri birer birer ...
Paylaşılamayan kanyon İki mahalle kanyonun ismi yüzünden karşı karşıya gelince çözümü belediye buldu 1980'li yıllara dayanan tartışmalar, kanyona ilçe adının verilmesiyle son buldu Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan; “Kanyonun ismi için anlaşamayan iki köyde zaman içerisinde su kavgaları da olmuş. Aldığımız bu kararla herkes kazanacak”
YEREL HABERLER Paylaşılamayan kanyon İki mahalle kanyonun ismi ...
Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip evini yaktı
YEREL HABERLER Kaçak kullandığı elektriğin kesilmesine sinirlenip ...
Aydem, AB destekli ‘Enchant’ projesinde çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Aydem, AB destekli ‘Enchant’ projesinde çalışmalarına ...
Mart karı Çameli'yi beyaze bürüdü Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Mart karı Çameli'yi beyaze bürüdü Sabah saatlerinde ...
Çal-Baklançakırlar'da su kesintisi olacak
YEREL HABERLER Çal-Baklançakırlar'da su kesintisi olacak
Denizlispor'da savunma alarm verdi 
YEREL HABERLER Denizlispor'da savunma alarm verdi 
Kartal gagalı Tekke Cami ibadet ve ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Kartal gagalı Tekke Cami ibadet ve ziyarete açıldı
Ters dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu
YEREL HABERLER Ters dönen otomobilden 2 kişi yaralı olarak kurtuldu
Obezite hem yetişkinleri hem de çocukları olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Obezite hem yetişkinleri hem de çocukları olumsuz ...
Başkan Erdoğan, “Esnaf geleceğe dair umutlu”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan, “Esnaf geleceğe dair umutlu”
Çivril'de 1939 adet tarihi eser ele geçirdi
YEREL HABERLER Çivril'de 1939 adet tarihi eser ele geçirdi