Çameli'nde okullara kar tatili

Sezgin ÖZDEMİR / ÇAMELİ (Denizli), (DHA)-DENİZLİ'de dün gece başlayıp sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Çameli ilçesinde okullar, 1 gün tatil edildi.
Denizli'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreyi geçti. Denizli-Antalya Karayolu'nda sürücüler güçlük çekti. Bazı araçlar yolda kaldı. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün Çameli ilçesindeki okullar tatil edildi. İlçede belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çameli Sezgin ÖZDEMİR
2021-03-17 10:07:40
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.