Denizlispor kazanmak zorunda

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor, pazar günü direkt rakiplerinden Medipol Başakşehir önünde evinde hayati öneme sahip bir 90 dakikaya çıkacak. Ligde kurtuluş barajının 5 puan gerisinde 24 puanla sondan ikinci sırada olan yeşil-siyahlı ekip, 29 puan ve averaj farkıyla düşme hattındaki rakibini yenip yarışta umudunu artırmaya çalışacak.

Denizlispor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibi önünde ikili averaj üstünlüğünü de eline almak istiyor. Mağlubiyet durumunda ise Denizli'nin işi daha da zorlaşacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde iç sahada son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-siyahlı ekip, zorlu 90 dakika öncesi iç sahada son haftalardaki formuna güveniyor. Kutlu, Başakşehir'i dün uzatmada 3-2 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş maçında yakından takip etti.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-03-17 12:34:09



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