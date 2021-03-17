Denizlispor kazanmak zorunda

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor, pazar günü direkt rakiplerinden Medipol Başakşehir önünde evinde hayati öneme sahip bir 90 dakikaya çıkacak. Ligde kurtuluş barajının 5 puan gerisinde 24 puanla sondan ikinci sırada olan yeşil-siyahlı ekip, 29 puan ve averaj farkıyla düşme hattındaki rakibini yenip yarışta umudunu artırmaya çalışacak.
Denizlispor, sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı rakibi önünde ikili averaj üstünlüğünü de eline almak istiyor. Mağlubiyet durumunda ise Denizli'nin işi daha da zorlaşacak. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde iç sahada son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-siyahlı ekip, zorlu 90 dakika öncesi iç sahada son haftalardaki formuna güveniyor. Kutlu, Başakşehir'i dün uzatmada 3-2 kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş maçında yakından takip etti.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2021-03-17 12:34:09
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.