Başkan Örki, “Türk milleti Çanakkale Geçilmez mesajını tüm dünyaya vermiştir”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Atalarımızın Çanakkale’de büyük fedakarlıkla verdiği bağımsızlık mücadelesini özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yüreklerine bir nakış gibi işlememiz gerekiyor” dedi.

Her yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi olarak kutlanıyor. 1915 yılında Türk milletinin verdiği varoluş mücadelesinin 106. Yılı ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımladı. Atalarımız Çanakkale’de bundan 106 yıl önce büyük bir destan yazarak bağımsızlığımız için canlarını feda etti diyen Başkan Örki, “İmkansızlıklar içerisinde, bizden daha güçlü durumdaki düşman askerlerine karşı Türk milleti, çok büyük fedakarlıklar ile Çanakkale Geçilmez mesajını tüm dünyaya vermiştir. Kazanılan bu büyük zafer, bizlere gurur, cesaret ve güven duygusu vererek, şartlar ne kadar zor olursa olsun millet olarak neleri başarabileceğimizi göstermiştir. Bizler de bu büyük zafer ile atalarımızdan bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyup, milli değerlerimize sahip çıkarak, gelecek nesillere emanet etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’de canları pahasına büyük bir kahramanlık destanı yazan kahraman ecdadımızı rahmet, şükran ve minnetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

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