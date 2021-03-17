Kızılcabölükspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: 0-0

DENİZLİ, (DHA) - STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Ahmet Ecevit (xx), Recep Güneş (xx), Levent Yeşilyurt (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: İlyas (xx) Kadir (xx), Mustafa (x) (Dk. 46 Can x), Ozan (xx) (Dk. 85 Alperen), Murathan (xx), Ümit (xx), Oğuzhan (x) (Dk. 77 Şefik xx), Ömürcan (x) (Dk. 74 Hüseyin xx), Atalay (x) (Dk. 77 Erdem xx), Hamit (xx), Abdullah (xx)
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR: Amaç (xx) Doğukan (xx), Ferhat (x) (Dk. 65 Erkan xx), Umut (x), İdris (xx), Ozan (x) (Dk. 85 Murat), Onur (xx), Aykut (x), Osman (xx), Muhammed (x) (Dk. 65 Tunahan x), Okan (x)
SARI KARTLAR: Muhammed, Osman (Arnavutköy)MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızıcabölükspor, 23'üncü haftada konuk ettiği Play-Off hattındaki Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi ekip 26 puana, Arnavutköy temsilcisi ise 40 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2021-03-17 16:02:43
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