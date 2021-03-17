Kızılcabölükspor haftayı sessiz kapattı 3. Lig: Kızılcabölükspor: 0 - Arnavutköy Belediye Spor: 0

3. Lig 1. Grup’un 23. hafta maçında Kızılcabölükspor kendi evinde ağırladığı Arnavutköy Belediye Spor ile 00 berabere kaldı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Recep Güneş xx, Levent Yeşilyurt xx
Kızılcabölükspor: Kadir Kurt xx, Mustafa Altun xx (Can Bayırkan dk. 46 xx), Ozan Şamiloğlu x (Alperen Kahraman dk. 85 xx), Ümit Hatipoğlu xx, Murathan Sütcü xx, Oğuzhan Türkmen xx (Şefik Can Erel dk. 77 x), Ömürcan Yıldırımlı x (Hüseyin Solaklı dk. 74 xx), İlyas Türengül xx, Atalay Gürel xx (Erdem Korkmaz Güner dk. 77 xx), Hamit Bayraktar xx, Abdullah Altıntaş xx
Teknik Direktör: Tansu Yaan
Arnavutköy Belediye Spor: Doğukan Çevik x, Ferhat Uysal xx (Erkan Şentürk dk. 65 x) (Mertkan Cengiz dk. 90+1 xx), Umut Aydın xx, İdris Güneş xx, Muhammed Raşit Şahingöz xx (Tunahan Birinci dk. 65 xx), Ozan Karabacak x (Murat Torun dk. 85 x), Onur Ural xx, Aykut Sarıdoğan xx, Osman Bayrak xx, A. Ulaş Bayram xx, Okan Duran xx,
Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar
Sarı kartlar: Muhammed Raşit Şahingöz, Osman Bayrak, (Arnavutköy Belediye Spor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.