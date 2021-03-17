Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı Başkan Doğan; “Vatan ve bağımsızlık uğruna can veren her kahraman sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaktır”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Doğan; “Bize bir vatan bırakmak için canını veren, o zor şartlarda mücadele eden atalarımızın fedakarlıkları sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak varlığımızı sürdürüyoruz” dedi.



Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan, “1. Dünya Savaşı’nın hayati önem taşıyan cephelerinden biri olan Çanakkale’deki mücadele, inanç ve birlik, milletimizin kaderine yön vererek tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu cephede düşman, bir ulusun inancı ve kararlı direnişi ile karşılaşmış, hiç ummadığı ağır bir yenilgi alarak geri çekilmek zorunda bırakılmıştır. Böylelikle ordumuz ve milletimiz sömürge ülkelerinin güçlü ordu ve donanmalarına karşı dünya savaş tarihine geçen büyük bir zafer kazanmıştır. Çanakkale’de yazılan kahramanlık destanı, Kurtuluş Savaşı’na da ilham olmuş ve mücadele ruhu Anadolu’da da yayılmıştır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyük bir inançla savaşan Türk ordusuyla baş etmenin mümkün olmadığı bir kez daha görülmüştür. Bize bir vatan bırakmak için canını veren, o zor şartlarda mücadele eden atalarımızın fedakarlıkları sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyetinin ilk adım atıldığı Çanakkale’de vatan ve bağımsızlık uğruna can veren her kahraman sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaktır. Gururla andığımız Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde başta ebedi Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

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