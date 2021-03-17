FETÖ üyesi eski vergi müfettişini JASAT yakaladı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası ile aranan eski vergi müfettişi Kenan D. (39), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılandığı mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Kenan D.'nin Merkezefendi ilçesine geldiğini belirledi. Vergi müfettişi görevinden ihraç edilen Kenan D.'yi teknik ve fiziki takibe alan JASAT ekipleri saklandığı evi tespit etti. Bu sabah Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timleri tarafından yapılan operasyonla Kenan D. saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Kenan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Merkez Ramazan ÇETİN

2021-03-17 19:07:26



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