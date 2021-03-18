Barza Bölgesi, tıbbi ve aromatik bitkilerin merkezi olacak Müdür Yılmaz Erkaya, “Tıbbi ve aromatik bitkileri yaygınlaştırarak katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İl Müdürü Erkaya, “Barza Bölgesini tütün ve kekik bitkilerinin liderliğinde tıbbi ve aromatik bitkilerin merkezi yapmak için çalışacağız” dedi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Barza Bölgesinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kümelenmesi ve Üretici Örgütlenmesi ile Tarımsal Kalkınma Projesi” tanıtım toplantısı Tavas Belediyesi toplantı salonunda yapıldı. Tanıtım toplantısına Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Yılmaz Erkaya, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Kale Belediye Başkanı M. Salih Sağınç, Beyağaç Belediye Başkan Vekili Durali Supçin, proje bölgesi ziraat odası başkanları, ilçe müdürleri ve sektör temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan İl Müdürü Yılmaz Erkaya, “Tek başına Türkiye kekik üretiminin yüzde 89’unu karşılayan ve Dünya’da kekik üretim merkezi olarak anılan Denizli’yi tıbbi ve aromatik bitkilerde daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız proje ile İlimizdeki mevcut üretim sahalarını arttırmak için yeni bir lokasyon belirledik” dedi.



“Proje ile bu yıl yaklaşık 700 dekar alanda farklı türlerde demonstrasyonlar planladık”

Katma değeri yüksek ürünleri üretmek istedikleri belirten Müdür Erkaya, Bu bölge sulama imkanı olmayan kıraç topraklardan oluşan Tavas, Kale ve Beyağaç İlçelerimiz sınırları içerisinde yer alan Barza Bölgesi. Proje sahasında yaklaşık 50 bin dekarda tütün tarımı yapılmakta olup, toplam 190 bin dekardan oluşmakta. İlimizin önemli bir tıbbi ve aromatik bitkisi olan tütün sahalarımızı koruyarak bu bölgede kekik, adaçayı, dağçayı, lavanta ve çörekotu gibi tıbbi ve aromatik bitkileri yaygınlaştırarak katma değeri yüksek ürünler üretmek istiyoruz. Proje ile bu yıl yaklaşık 700 dekar alanda farklı türlerde demonstrasyonlar planladık. 2023 yılında kadar sürecek proje ile Barza Bölgesini tütün ve kekik bitkilerinin liderliğinde tıbbi ve aromatik bitkilerin merkezi yapmak için çalışacağız” diye konuştu.

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