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Denizli’de nüfusun yüzde 11,5’i yaşlı Denizli’nin 2020 yılı yaşlı istatistikleri açıklandı

İHA

Denizli’de nüfusun yüzde 11,5’i yaşlı Denizli’nin 2020 yılı yaşlı istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Çoşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli’de 65 ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 yılında yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Çoşkun tarafından verilen bilgiye göre, 65 yaş ve üzeri yaştaki kişilerin oluşturduğu yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı 2020 yılında yüzde 11,5 olarak gerçekleşti. Türkiye’de yaşlı nüfus oranı yüzde 9,5 oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 19,8 ile Sinop oldu. Denizli ise yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu 43’üncü il oldu.

119 bin 701 kişi 65 yaş ve daha yukarı yaşta
2020 yılında Denizli’de yaşayan 1 milyon 040 bin 915 kişinin, 119 bin 701’i yaşlı. Denizli’de yaşayan 522 bin 173 kadının yüzde 12,8’i 65 yaş ve daha yukarı yaştadır. Denizli’de yaşayan 518 bin 742 erkeğin yüzde 10,2’si 65 yaş ve daha yukarı yaştadır.

Yaşlı cinsiyet oranı yüzde 78,7
Yaşlı erkek nüfusun yaşlı kadın nüfusa oranını ifade eden yaşlı cinsiyet oranı Denizli’de yüzde 78,7 olurken bu değer Türkiye için yüzde 79,1 olarak gerçekleşti. Yaşlı cinsiyet oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla yüzde 87,6 ile Muğla, yüzde 87,5 ile Kahramanmaraş ve yüzde 86,6 ile Antalya olurken en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 69,4 ile Rize ve Şırnak, yüzde 69,7 ile Batman, yüzde 70,5 ile Hakkari oldu. Denizli ise yüzde 78,7 değeri ile 55. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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