Türküler kahramanlar için söylenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla anma konseri düzenleyecek. Türkülerin kahramanlar için söyleneceği program 18 Mart akşamı Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ile yerel televizyonlardan yayınlanacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenleyecek. Çanakkale Zaferi Özel Anma Konseri, 18 Mart 2020 Perşembe akşamı saat 20.00’den itibaren Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından ve yerel TV’lerden yayınlanacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Müziği Korosu Şefi Ahmet Nuri Çağdaş’ın yönettiği gecede birbirinden güzel kahramanlık türküleri, ağıtlar ve şiirler seslendirilecek. Konser esnasında Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları da Çanakkale Zaferi’ni anlatan gösterileri ile anma programında yer alacak.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm vatandaşları düzenlenecek özel programı izlemeye davet etti. Başkan Osman Zolan, “Çanakkale’de yüz binlerce ecdadımız bu toprak, bayrak, ezan ve bizler için gözünü kırpmadan canını verdi. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Çanakkale'de vatanı için canını veren yüzbinlerce şehidin arasında 2 bin 500’ün üzerinde de kayıtlara geçen Denizlili olduğunu işaret eden Başkan Zolan, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Onların emanetini gelecek nesillere aktarmak için gece gündüz çalışacağız. Bize düşen budur. Tüm Denizlili hemşerilerimizle, milletimizle birlikte bu gayreti göstereceğiz. Ruhları şad olsun.”

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