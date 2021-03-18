Denizli'de Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı nedeniyle Şehitlikte anma töreni

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, Çanakkale Zaferi'nin 106'ıncı yıldönümü nedeniyle Asri Mezarlık'ta bulunan Şehitlik'te anma töreni düzenlendi.

Denizli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Asri Mezarlık´ta bulunan Şehitlik´te etkinlik düzenlendi. Törende Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, 11'inci Komando Tugayı Komutan Vekili Cengiz Güven, İl Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz Alper, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Güzilar Biçer Karaca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, ilçe belediye başkanları, gazi ve şehit yakınlarıyla vatandaşlar hazır bulundu. Atatürk Anıtı´na çelenk konulmasının ardından şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mezarlara karanfil bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-18 13:51:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.