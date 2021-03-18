Başkan Erdoğan: “Yaşlılarımız, baş tacımız”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, yaşlılar haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Yaşlılarımız, yaşayan kütüphanelerimizdir, hayat tecrübelerinden azami faydalanmalıyız” dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, 1824 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Yaşlıların baş tacı olduğunu ve hayata yön verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, “Yaşlılarımız, hayata dair önemli bir kazanım elde etmiş bireylerdir. Yaşayan kütüphanelerimizdir; yarınlarımız için onların eşsiz tecrübelerinden azami faydalanmalıyız. Onların bilgi ve birikimleri, bizlerin yoluna ışık tutmalı; geleceğimize yön vermelidir. Onlar, baş tacımız. Onlara karşı sevgi, saygı ve hoşgörülü olmak, varsa ihtiyaçlarını gidermek, bizim hem dini ve örfi bir öğretimiz hem de insani vazifemizdir. Yaşlılarımızın haftalarını kutluyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

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