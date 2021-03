Türkiye'nin ilk kadın amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı Denizli'den

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) seçiminde oyların 182'sini alan Ayşe Sarıkaya başkanlığa seçildi. Sarıkaya, Türkiye'deki ilk amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı olarak tarihe geçti.

Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 15'inci olağan genel kurulu Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kentte faaliyet gösteren 142 kulübün delegelerinin katıldığı seçimde, mevcut başkan Feyyaz Ceşen ile öğretmen Ayşe Sarıkaya başkanlık için yarıştı.

Toplam 341 delegenin oy kullandığı seçimde, Ayşe Sarıkaya 182 oy alarak Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun başkanı oldu. Feyyaz Ceşen 152 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı, 2 oy ise boş çıktı. Daha önce uzun yıllar Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun yönetiminde yer alan Sarıkaya, kurucuları arasında yer alan Eğitimspor'un 16 yıldır başkanlık görevini yürütüyordu.

"EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ"

Türkiye'deki ilk kadın amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı olan Ayşe Sarıkaya, seçimi kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Denizli'de amatör sporların gelişmesi için el birliğiyle çalışacağız. Biz ayrıştırıcı ötekileştirici olmayacağız. Her zaman birleştiren, dostluktan ve kardeşlikten yana olacağız" dedi.

"KADINLARIN HER ALANDA OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Kadınların toplumun her alanında yer alması gerektiğini ifade eden Sarıkaya, "Türkiye'nin ilk kadın amatör spor kulüpleri federasyonu başkanı seçildiğim için gururluyum. Daha önce 35 yıl memur olarak çalıştım. Sporda cinsiyetçiliği kabul etmiyorum. Kadınların her alanda olması gerektiğine inanıyorum. Kadınların el attığı her yerde başarı, kalite, birliktelik ve güç artacaktır. Ekip olarak birçok projemiz var. Bizler Denizli'nin en ücra yerindeki çocukların da spor yapabilmesini sağlayacak projelere imza atmak istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-03-18 15:30:30



