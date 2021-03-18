Merkezefendi Belediyesinden 18 Mart Şehitleri Anma Günü’ne özel lokma hayrı Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan; “Çanakkale’deki mücadele altın harflerle yazılmıştır”

Merkezefendi Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde lokma hayrı yaptı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla andığımız bu günde şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.



Merkezefendi Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde belediye hizmet binası önünde ve İlbade Mahallesinde lokma hayrı yaptı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, muhtarlar ve meclis üyeleriyle birlikte vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

“Çanakkale’deki mücadele altın harflerle yazılmıştır”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyetin ilk adımlarının atıldığı Çanakkale’de vatan ve bağımsızlık uğruna can veren her kahramanın sonsuza kadar kalplerde yaşayacaklarını, Çanakkale’de tarihe geçen büyük bir zafer kazanıldığını söyledi. Başkan Doğan; “1. Dünya Savaşı’nın hayati önem taşıyan cephelerinden biri olan Çanakkale’deki mücadele, inanç ve birlik, milletimizin kaderine yön vererek tarihe altın harflerle yazılmıştır. Kahraman askerlerimiz ve milletimiz canlarını feda ederek bizlere bu vatanı emanet etmiştir. Başta ebedi Başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve şükranla andığımız bu günde Merkezefendi Belediyesi olarak lokma hayrı gerçekleştirdik. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” diye konuştu.

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