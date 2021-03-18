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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

İHA

Denizli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katıldı.
18 Mart Şehitleri anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. Yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi. İlk olarak şehit yakınları ve gazilerimizle polis evinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Vali Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, daha sonra Asri Mezarlık’ta düzenlenen törene katılarak asker ve polis şehitliklerini ziyaret etti. Asri Mezarlık’ta düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Tören; Şehitlik Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı Duruşu, Saygı Atışı ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile devam etti. Sonrasında Polis ve Asker Şehitlikleri ziyaret edildi. Vali Ali Fuat Atik, Şehitlik Şeref Defteri’ne duygu ve düşüncelerini yazarak imzaladı. İlk olarak Askeri Şehitliği sonrasında ise Polis Şehitliğini ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik ile diğer protokol üyeleri, okunan Kur’anı Kerim ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit yakınlarına başsağlığı ve taziyelerini ilettiler. Vali Ali Fuat Atik; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Denizli Anadolu İmam Hatip öğrencilerinin hazırladığı programa katıldı. Program sonunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Ali Fuat Atik ve diğer protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.

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