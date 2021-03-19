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Pamukkale Belediyesi personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi Başkan Örki; “Personelimizin sağlığını ve güvenliğini düşünüyoruz”

İHA

Pamukkale Belediyesi personellerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi Başkan Örki; “Personelimizin sağlığını ve güvenliğini düşünüyoruz”

Pamukkale’de yaşayan vatandaşlara hizmet veren Pamukkale Belediyesi personellerinin eğitimi konusunda önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Son olarak belediye bünyesinde görev yapan personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe halkına hizmet verme noktasında bünyesinde görev yapan personelin her konuda daha bilinçli olması için eğitimlerini sürdürüyor. Yasal mevzuat ve düzenlemelerle ilgili hizmet içi eğitimlerin yanı sıra diksiyondan, işaret diline, afet eğitimlerinden, ilk yardıma kadar birçok konuda personele yönelik eğitimler düzenleyen Pamukkale Belediyesi, son olarak da İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu’nda Sağlık İşleri Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği tarafından verilen eğitimde, olası iş kazalarının önüne geçilmesi için alınması gereken önlemler, personel çalışma esnasında sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için uyması gereken kurallar ve olası durumlarda yasal hakları ve ilk yardım konuları anlatıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “İlçemize en iyi hizmeti verirken, personelimizin de sağlığını ve güvenliğini düşünüyoruz. Personelimizin can güvenliği açısından alabileceğimiz tedbirleri en yüksek seviyede tutuyoruz. Ancak, personelimizin de iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli hareket etmesi de çok önemli. O nedenle bu konuya gereken önemi veriyoruz” dedi.

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