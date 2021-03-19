Denizli'yi güreşte 57 yıl sonra gururlandıran isim: Süleyman Karadeniz



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de yetişen milli güreşçi Süleyman Karadeniz'in olimpiyat kotası alması kente büyük gurur yaşattı. Avrupa Kıtası Kalifikasyon Turnuvası'nda 97 kilogram yarı finalinde Alman rakibini 2-1 yenerek Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Süleyman Karadeniz, güreşte Denizli adına 57 yıl sonra adını olimpiyatlara yazdıran ilk isim oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde serbest stil müsabakalarında 86 kiloda Osman Göçen ile 97 kiloda Süleyman Karadeniz finale kalarak Tokyo vizesi aldı. İlk maçında Macar rakibini 5-2, ikinci maçında Rumen rakibini 5-3 yenen Denizlili Süleyman Karadeniz, yarı finalde Alman Sven Thiele ile karşılaştı. Alman rakibini zorlu maçın ardından 2-1 yenen Karadeniz, finale kalarak Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

DENİZLİLİ MİLLİ GÜREŞÇİ TARİHE GEÇTİ

Denizli adına en son 1964 Tokyo Olimpiyatları'nda güreşte milli mayoyu giyen Hasan Güngör'ün ardından 57 yıl sonra olimpiyat kotası alan Süleyman Karadeniz, Denizli tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Milli güreşçilerin olimpiyat vizesi almasıyla büyük bir gurur yaşanırken Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere millilerimize tebrik mesajları yağdı. Güreşçilerin kazandıkları başarılarla kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini belirten Kasapoğlu, "Başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı.

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİNDE YETİŞTİ

Çivril ilçesinin Işıklı Mahallesi'ndeki babaevi başta olmak üzere, yetiştiği Güreş Eğitim Merkezi ve tüm Denizli'de Süleyman Karadeniz'in başarısı coşkuyla karşılandı. Yarı finalin ardından milli sporcuyu ilk arayan isimlerden olan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, ülkemize ve Denizli'ye yaşattığı gururdan dolayı Karadeniz'i kutladı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2021-03-19 15:26:25



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