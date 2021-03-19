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8 yıl hapisle aranan 17 sabıkası olan zanlı JASAT'tan kaçamadı

İHA

8 yıl hapisle aranan 17 sabıkası olan zanlı JASAT'tan kaçamadı

Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve 17 ayrı suç kaydı bulunan 39 yaşındaki Volkan B., JASAT tarafından uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon çalışması gerçekleştirildi. Pamukkale ilçesi Honcalı Mahallesinde yapılan operasyon neticesinde uzun süredir aranan ve yakalanmamak için sık sık otomobil değiştirdiği, hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 39 yaşındaki Volkan B., Jasat ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli üzerinde yapılan üst aramasında 30 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon neticesinde yakalanan Volkan B’nin 6 adet uyuşturucu, 2 adet yağma, 2 adet görevi yaptırmamak için direnme, 5 adet hakaret ile tehdit ve 2 kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan toplam 17 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Jasat ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan Volkan B. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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