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2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi 2,5 metre uzunluğundaki kılıç balığı görenleri şaşırttı

İHA

2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi 2,5 metre uzunluğundaki kılıç balığı görenleri şaşırttı

Denizli’de balık pazarında 2,5 metre uzunluğunda ve 98 kilogram olan kılıç balığı görenleri şaşırtırken 1 saat içerisinde vatandaşlar tarafından satın alındı. Balığın kilosu 100 TL’den satışa sunulurken vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraflandı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde yakalanan ve 2,5 metre uzunluğunda, 98 kilogram ağırlığında olan kılıç balığı, Denizli Balık Haline Fikret Uzkuç tarafından Denizli’ye getirildi. Pazarın bir anda gözdesi olan kılıç balığı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflandı. Kılıç balığı Uzkuç, tarafından kesildikten sonra 1 saat içerisinde vatandaşlar tarafından satın alındı. Balığın kilosu 100 TL’den satılırken bütün bir halde satışa sunulduğunda yaklaşık 9 bin 800 TL’ye kadar fiyatının çıktığı öğrenildi.

“Kilosunu 100 TL’ye satıyoruz”
Çok nadir bulunduğunu anlatan Fikret Uzkuç, “Kılıç balığı 2,5 metre civarında çok nadir boyda bulunan bir balık her zaman bulunmayabiliyor, aşağı yukarı 35 yılda anca yakalanır. Ege Denizinden çıkan bir balıktır. İzmirli balıkçılar tarafından aldım. Kesiyoruz, kilo kilo et halinde satıyoruz. Kilosunu 100 TL’ye satıyoruz, aşağı yukarı 810 bin TL arasında tutuyor. 98 Kilogram olan balıktan temizleyip firesini çıkardıktan sonra 80 kilogram civarında bir balık kalıyor ve çok lezzetli bir balıktır” diye konuştu.
Vatandaşlardan Seyhan Gün, “İlk defa görüyorum kılıç balığını bu kadar büyüklükte gayette güzel duruyor. Balık türlerini de seviyorum, dikkatimi çekti gayet güzel” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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