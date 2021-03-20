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Bal ormanı projesinde 156 bin fidan toprakla buluşacak Denizli Büyükşehir Belediyesinden aracılara ekipman desteği

İHA

Bal ormanı projesinde 156 bin fidan toprakla buluşacak Denizli Büyükşehir Belediyesinden aracılara ekipman desteği

Denizli'de arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirdiği bal ormanı projesi hızla devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde arıcılık yapan bin 100 üreticiye ekipman desteği verecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirdiği bal ormanı projesinin yanında arıcılık yapan üreticilere ekipman desteği sağlayacak. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde arıcılık yapan bin 100 üreticiye maske, eldiven, pantolon, el demiri ve körükten oluşan ekipman yardımında bulunacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılmasını çok önemsediklerini söyledi. Bir süre önce başlattıkları bal ormanı projesinin tüm hızıyla devam ettiğini, bunun yanında arıcılara ekipman desteğinde de bulunduklarını ifade eden Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını kaydetti.

“Üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz”
Çiftçilerin ürün rekoltesinin artırılması için tarıma destek vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Gerek tarım, gerekse hayvancılık yapan vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Önceki dönemde de arıcılarımıza ekipman anlamında benzer desteklerimiz oldu. Yakın zamanda 1100 arıcımıza ekipman desteğimiz olacak. Meclis kararımızı aldık. Talep geldiği sürece imkanlarımız doğrultusunda destek vermeye gayret sarf ediyoruz. Üreten Denizlimizin gücüne güç katmak için üreticilerimize destek vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Bal ormanı projesinde 156 bin fidan toprakla buluşacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Yahşiler Bal Ormanı Tesis, Bakım ve İşletilmesi Protokolünü geçtiğimiz yıl sonunda imzalandı. Protokolün ardından başlatılan çalışma kapsamında, Tavas ilçesinin Yahşiler Mahallesi'nde 861 bin 700 metrekare alanda kurulacak bal ormanı için oluşturulacak tıbbi aromatik bitki bahçesi fidan dikimi çalışması sürüyor. Lavanta, yalancı akasya, adaçayı, biberiye, kekik, kuşburnu, leylak, erguvan, hayıt, alıç, çakal eriği, iğde, badem ve ahlat gibi 46 çeşit bitki türü olmak üzere yaklaşık 156 bin fidan toprakla buluşacak.

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