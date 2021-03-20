Denizlispor'da Lopes şoku

Türkiye yağışlara teslim! Sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor'da Portekizli sağ bek Tiago Lopes, gemileri yakarak kulüple bağlarını kopardı. Yeşil-siyahlı kulüple ikinci yılını geçiren tecrübeli savunmacının alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshedip Denizli'den ayrıldığı öğrenildi. Ligde yarın iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi yaşanan bu kriz yeşil-siyahlıların keyfini kaçırdı. Denizlispor'da daha önce Subotic de aynı nedenle kontratını feshetmişti.DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2021-03-20 15:01:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.