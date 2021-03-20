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Denizlispor, Başakşehir maçına hazır Denizlispor’da 3 cezalı futbolcu forma giyemeyecek

İHA

Denizlispor, Başakşehir maçına hazır Denizlispor’da 3 cezalı futbolcu forma giyemeyecek

Süper Lig’in 31. haftasında yarın Denizlispor kendi sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Denizlispor’da 3 futbolcu ise forma giyemeyecek.

Denizlispor, Süper Lig’in 31. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Haluk Ulusoy Tesislerinde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki idman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman 6’ya 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman tam saha taktik çalışması ile sona erdi.

Yeşil siyahlı ekipte 3 futbolcu forma giyemeyecek
Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Özgür Çek ve Ayman Ben Mohamed takımdan ayrı olarak çalıştı. Sarı kart cezalısı olan Mustafa Yumlu ve Kubilay Aktaş ile gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Özer Özdemir, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Denizlispor maç saatini beklemeye başladı
Karşılaşma öncesi korona virüs testinden geçen yeşil siyahlı ekipte herhangi bir pozitif sonuca rastlanmadı. Yeşilsiyahlılar, bugün gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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