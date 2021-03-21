Pamukkale kademeli normelleşmede eski günlerine dönüyor



Deniz TOKAT / PAMUKKALE (Denizli), (DHA)-UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale, koronavirüsle mücadelede kademeli normalleşme sürecine girilmesiyle eski günlerine dönmeye başladı. 'Beyaz cennet' olarak isimlendirilen Pamukkale, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla ziyaretçilerin gözdesi durumuna geldi. Hafta sonunu Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde yürüyüp, eşsiz doğal güzelliği ve kültürel dokusu arasında zaman geçirmek isteyenler, otellerdeki doluluk oranını yükseltti. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'e yükseldi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, kontrollü normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçilerin de ilgi merkezi olmaya devam ediyor. 'Beyaz cennet', hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bölgede, en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. Hafta sonunu Pamukkale'nin beyaz travertenleri üzerinde yürüyüp, eşsiz doğal güzelliği ve kültürel dokusunda geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler ile otellerdeki doluluk oranını yüzde 70'e yükseldi.

`ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 100 ORANINDA ARTTI´

Koronavirüs tedirleri nedeniyle bu kış mevsiminde Pamukkale´deki oteller, beklenen ziyaretçi sayısına ulaşamadı. Ancak normalleşme sürecinin ardından özellikle hafta sonları bölgede yoğunluk artmaya başladı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'de hafta sonu turist sayısının yükseldiğini belirterek yaşanan hareketliliğin turizmcileri, memnun ettiğini söyledi. Denizli´nin risk haritasında sarı renkli şehirler arasında yer aldığınını hatırlaten Şen, "Pamukkale yerli ziyaretçilerin saat 21.00'e kadar gezebileceği bir bölge. Ziyaretçilerimiz saat 19.00'a kadar travertenler üzerinde yürüyüp, termal havuzlara girebiliyor, Hierapolis Antik Kenti'ni de gezebiliyor. Mevsim termal turizme uygun olduğu için Pamukkale'ye yoğun ilgi olduğunu görüyoruz. Özellikle kısıtlamaların kalkmasının ardından Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 100 arttı. Hafta sonları açık olan otellerde yüzde 70 doluluk oranlarına ulaştık. Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yanı sıra özellikle bölgeye bu dönem daha çok Rusya, Malezya ve Afganistan'dan yabancı turist geliyor. Koronavirüs aşısının tamamlanmasıyla birlikte Avrupalı turistlerin de temmuz ve ağustosta bölgeye gelmesini bekliyoruz. Uzakdoğu ülkelerine uçuşların açılmasıyla birlikte, Pamukkale 2019'daki günlerine dönecektir" dedi.

'PAMUKKALE'YE YOĞUN BİR İLGİ VAR'

Kontrollü normalleşme sürecinin ardından Pamukkale'de beklenen hareketliliğin başlamasından memnun olduklarını söyleyen seyahat acentesi işletmecisi Beril Ersöz, "Baharla birlikte işlerimiz yoğunlaşmaya başladı. Hafta sonu kısıtlamanın kalkmasının ardından yerli turistler, daha çok tercih etmeye başladı. Balon ve paraşüt uçuşunu ise daha çok turistler tercih ediyor" diye konuştu.

Son haftalarda işlerinin açıldığını kaydeden esnaf Mehmet Kıvılcım ise "Gelen ziyaretçi sayısı arttı. Yaz aylarının daha da yoğun geçeceğine inanıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-21 10:48:46



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