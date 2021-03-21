Nevruz Bayramı etkinliğinde koronavirüs önlemleri unutuldu

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerinde koronavirüs önlemlerine dikkat edilmedi. Kutlamaya katılan yaklaşık 300 kişi, müzik eşliğinde halay çekti.

HDP Denizli İl Başkanlığı tarafından Merkezefendi ilçesi Esentepe Mahallesi Pazaryeri yanında bulunan alanda Nevruz Bahar Bayramı kutlaması düzenlendi. Polis ekiplerinin yaptığı üst aramasının ardından alana alınan yaklaşık 300 kişinin etkinlikte koronavirüs kurallarına uymadığı dikkat çekti. Yerel sanatçıların şarkı söylediği kutlamaya katılanlar, müzik eşliğinde halay çekti.Polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi aldığı etkinlikte, katılımcılar yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı. DHA-Genel Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-21 14:52:14



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