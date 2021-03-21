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Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir: 0-0

DHA

Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir: 0-0


Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - STAT: Denizli Atatürk 
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Süleyman Özay (xx), Mehmet Kısal (xx)
YUKATEL DENIİZLİSPOR: Cenk (xxx) Muhammet (xx), Oğuz (xx), Leismann (xx), Sakıb (xx), Sacko (xx) (Dk. 73 Mesanovic x), Murawski (xx), Bakalorz (xx), Sagal (xx) (Dk. 90 Dossevi), Diskerud (xx) (Dk. 73 Hasan x), Rodallega (xx)
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (xx) Deniz (xx), Ponck (xx) (Dk. 69 Guldbrandsen x), Epureanu (xx), Hasan Ali (xx), Visca (x), Ndayishimiye (xx), Tolga (xx) (Dk. 69 Mehmet Topal XX), Ömer Ali (xx) (Dk. 87 Crivelli), Giuliano (xx) (Dk. 69 Berkay x), Demba Ba (xx)
SARI KARTLAR: Dk. 1 Tolga, Dk. 50 Ponck (Medipol Başakşehir), Dk. 25 Murawski (Yukatel Denizlispor)SPOR Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Yukatel Denizlispor, evinde Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı: 0-0.
Yeşil-siyahlı ekip bu skorla 25 puanla düşme hattında son sıraya demir atarken, puanını 30'a çıkartan Başakşehir, Ankaragücü'nü 1 puan farkla geçerek düşme hattından sıyrıldı.
7'nci dakikada konuk ekipten Visca´nın altıpas üzerinden çektiği şut, savunmaya çarpıp kornere çıktı. 
12´nci dakikada ev sahibinden Rodallega´nın sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı, ceza sahasındaki Sagal´ın gelişine yaptığı vuruş savunmanın araya girmesiyle kornere gitti. 
13´üncü dakikada Sagal´ın kullandığı köşe vuruşunda savunmanın kafayla uzaklaştırdığı topu önünde bulan Diskerud´un ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti. 
29´uncu dakikada Visca´nın uzaktan şutu, üstten dışarı çıktı. 
43´üncü dakikada Sakıb´ın sol kanattan yaptığı yerden ortaya Diskerud´un ceza sahası sol çaprazından gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
50´nci dakikada Sagal´ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, Rodallega ceza sahasında yükselip kafayı vurdu, top üstten dışarı çıktı. 
53´üncü dakikada Muhammet´in pasında topla buluşan Rodallega, ceza yayı yakınlarından kaleyi yokladı, kaleci Mert, topu iki hamlede kontrol etti. 
57´nci dakikada Deniz´in pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Giuliano´nun vuruşunu kaleci Cenk kurtardı. Dönen topu önünde bulan Tolga´nın vuruşu üstten auta gitti. 
58´inci dakikadasağ kanattaki Deniz´in gönderdiği pasta topla buluşan Tolga, ceza yayı üzerinden şutunu çekti, top üstten dışarı çıktı. 
63´üncü dakikada Visca sağ kanattan çizgiye inip yerden ortaladı, ceza sahasındaki Demba Ba´nın vuruşunu kaleci Cenk kurtardı. Dönen topu önünde bulan Giuliano, rakibini çalımlayıp şutunu çekti, kaleci Cenk bu pozisyonda da tapu kurtarmayı başardı. Savunma topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
68´inci dakikada Hasan Ali sol kanattan yerden ortaladı, Giuliano´nun gelişine vuruşu üstten dışarı çıktı.  
88´inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mesanovic şutunu çekti. Top kaleci Cenk´te kaldı. 
90+1´inci dakikada Visca´nın yaklaşık 30 metre uzaktan sert şutu, az farkla üstten auta çıktı.
Maç başladığı gibi golsüz bitti. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
2021-03-21 18:06:46

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