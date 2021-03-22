Denizlispor yine dibe demir attı



Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'in 31'inci haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor, puan tablosunda yine son sıraya geriledi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maça 6 önemli eksikle çıkıp beraberliğe razı olan Denizlispor, 25 puanda kalarak dibe demir attı. Sezon başından beri düşme korkusu yaşayan yeşil-siyahlı ekip son 11 haftaya kurtuluş barajının 5 puan gerisinde girdi. Başkan Ali Çetin'in sezon başında koyduğu 60 puan ve Avrupa hedefinin ıskalanıp takımın aylardır düşme kabusu görmesi sosyal medyada taraftarlar arasında eleştiri konusu oldu.

Denizlispor'da göreve başladıktan sonra takıma özellikle iç sahada ivme kazandıran Teknik Direktör Hakan Kutlu, Başakşehir önünde iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, kazanabilecekleri bir maçtan berabere ayrıldıklarını ifade etti.

Takım olarak 6 eksikle mücadele ettiklerini dile getiren Hakan Kutlu, "Bizim için zor bir gündü. İlk 11'de oynayan 6 oyuncumuz sahaya çıkmadı. Hatta cuma günü taktik antrenmanda oynattığımız Tiago Lopes, cumartesi günü mukavelesini feshederek takımdan ayrıldı. Stoper oyuncumuz Muhammet Özkal'ı sağ bekte oynatmak zorunda kaldık. Bu yolda alınan her puan çok değerli. Maçın başlarında bence kırılma anında rakip takımdan Tolga'nın ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu. Bence o pozisyonu atladı. Eğer ki rakibimiz maçın başlarında 10 kişi kalsaydı oyun anlayışımızla galip gelebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımın özverisinden memnunum. Bu milli maç arası bizim takıma çok iyi gelecek" dedi. Denizlispor lige milli maçlar nedeniyle verilecek aranın ardından 5 Nisan'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-03-22 11:54:26



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