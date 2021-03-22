Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız korona virüse yakalandı

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Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'ın halsizlik şikayeti üzerine korona virüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yıldız, tedavisine evde devam ediyor.

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