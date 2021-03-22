Denizli Basket zirveyi yakaladı

DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde tutuk başladığı sezonda son haftalarda müthiş bir çıkış yapan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, üst üste 8'inci galibiyetini evinde en önemli rakiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-70 yenerek aldı, şampiyonluk yarışında lider Samsunspor'u yakaladı. 23 haftada 15 galibiyete ulaşıp zirveye ortak olan Denizli temsilcisi kalan 7 maçta tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmek için finallere çıkacak. Denizli Basket, son 7 haftada Bornova Belediyespor (D), Kocaeli BŞB Kağıtspor, Balıkesir BŞB (D), Samsunspor, Finalspor (D), İstanbul Basket ve Düzcespor'la (D) karşılaşıp şampiyon olarak adını Süper Lig'e yazdırmaya çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2021-03-22 12:57:56
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