Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli Yıkılma tehlikesi olan köprüye Büyükşehir eli

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Dalaman Çayı üzerinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş ve zaman zaman da çökme riski taşıyan ahşap köprüyü ortadan kaldırarak yerine güvenli ve modern bir köprü inşa etti. 66 metre uzunluğunda, betonarme olarak yapılan köprünün öneminden bahseden Muhtar, "Bu köprü bizim için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde, Dalaman Çayı'nın Değne kolu üzerinde bulunan yıkılmaya yüz tutmuş ahşap köprüyü ortadan kaldırarak bölgeye modern bir köprü inşa etti. Suçatı Mahallesi ile birlikte Acıpayam ile Çameli ilçeleri arasında da ulaşımın sağlanması açısından önem arz eden yeni köprü betonarme olarak 66 metre uzunluğunda inşa edildi. Bölge halkının gayretleriyle ahşaptan yapılan eski Hüsniye Köprüsü'nün zaman zaman çökme riski taşıdığı, bu nedenle tehlikeli anların yaşanmasına neden olduğu, özellikle sular yükseldiğinde zarar görüp sık sık yeniden tamir ve inşa edilmesi gerektiği ifade edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kısa süre önce tamamlayarak hizmete aldığı modern köprü vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.



"Suçatı halkı için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç"

Suçatı Mahalle Muhtarı Erol Yatgın, bölgenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak yeni köprü taleplerini Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a ilettiklerini ve isteklerine hızlı bir şekilde yanıt aldıklarını anlattı. Muhtar Yatgın, “Biz daha önceki köprüleri kendimiz ahşaptan yapıyorduk. Sürekli zarar gördüğü için yılda birkaç kere köprü yapıyorduk. Bazı zamanlarda yaptığımız köprüler bir gece bile durmuyordu. Bu köprü Suçatı halkı için ekmek ve su gibi bir ihtiyaç” diye konuştu. Çayın mahalleyi ikiye ayırdığını, ayrıca Çameli ve Acıpayam istikametleri için de köprünün mutlaka kullanıldığını belirten Yatgın, "Başkanımız Osman Zolan’a bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.



"Tek derdimiz milletimize hizmet etmek"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, şehre bir eser daha kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, vatandaşların taleplerini karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Tek derdimiz millerimize hizmet etmek diyen Başkan Zolan, " Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 19 ilçemiz 616 mahallemiz yatırımlarla buluşuyor. Vatandaşlarımızın nerede neye ihtiyaçları varsa gidermek için gayret ediyoruz. Hemşehrilerimizin daha rahat, mutlu ve huzurlu yaşamı için vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirmeye, hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Modern bir şekilde inşa ettiğimiz köprümüz hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlarımız köprüyü artık tehlikesiz ve rahat bir biçimde kullanacaklar inşallah" şeklinde konuştu.

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