Zehir tacirlerine operasyon: 40 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de narkotik timleri, birçok sokak satıcısına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 40 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Denizli’de sokak satıcılarına yönelik birçok operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamından 40 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 23 gram metamfetamin, 204 gram esrar, 12 gram eroin, 55 adet sentetik ecza hap ve 168 gram kannabinoid ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 21’i tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.