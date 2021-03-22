Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı

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Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Deniz TOKAT

2021-03-22 15:30:48



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