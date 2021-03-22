Çameli'ye ay yıldızlı yeni saat kulesi

Çameli Belediyesi, ilçe merkezinde yeni bir çalışma yaparak, meydana yeni bir görünüm kazandırarak ay yıldızlı yeni saat kulesi yaptı. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “ilçemizin yeni aydınlatma ışıklarıyla ve ay yıldız simgeli saat kulesiyle ilçemize modern bir vizyon katılmıştır. Çameli’mize hayırlı olsun” dedi.

Denizli’nin en güneyinde bulunan ve kent merkezine uzaklığı 112 kilometre olan Çameli ilçesi, meydana yeni bir görünüm kazandırdı. Çameli Belediye yaptığı çalışmalar ile sıkça kendinden söz ettirirken yeni yapılan ay yıldız simgeli saat kulesi görenlerin beğenisini topladı. Yeni yapılan saat kulesi hakkında açıklamada bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; “Belediyemizin yaptığı çalışmalar kapsamında, caddelerimizin yeni görüntüsüyle, ilçemizin yeni aydınlatma ışıklarıyla ve ay yıldız simgeli saat kulesiyle ilçemize modern bir vizyon katılmıştır. Ayrıca cadde ve çevre aydınlatmalarında halkımıza layık en kaliteli ürünleri kullandık. Hemşehrilerimiz, ilçemizin bu modern görüntüsünü hak etmektedir. Yapılan tüm yatırımlar Çameli’mize hayırlı olsun” dedi.

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