İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Katil eş, kızının evine yerleşen karısını bıçaklayarak öldürdü Denizli'de kadın cinayeti...“Namusumu temizledim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Katil eş, kızının evine yerleşen karısını bıçaklayarak öldürdü Denizli'de kadın cinayeti...“Namusumu temizledim”

İHA

İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Katil eş, kızının evine yerleşen karısını bıçaklayarak öldürdü Denizli'de kadın cinayeti...“Namusumu temizledim”

Denizli’de eşiyle aralarındaki tartışma sonrası evi terk eden kadın, kızının yanına yerleşti. Karısının bulunduğu apartmana gelen eş, üst katta kapısı olmayan boş daireden kızının dairesine atlayarak eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan cinayet zanlısı esnaflar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olay, Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Meral Sivrikaya (51) 10 gün önce eşi Erkan Sivrikaya (52) ile aralarındaki tartışmanın ardından kızı Özlem Yılmaz’ın evine yerleşti. Bu durumu sindiremeyen Erkan Sivrikaya, kızının yaşadığı 6 katlı apartmana girerek, 6. katındaki boş dairede bir süre bekledi. O sırada boş dairedeki camlara ‘Dön yuvana’ şeklinde yazı yazması dikkatlerden kaçmadı. Evde bulunan damadı Hasan Yılmaz ile kızı Özlem Yılmaz’ın uyumasını bekleyen Erkan Sivrikaya, daha sonra 6. kattan 5. kattaki dairenin balkonuna ip yardımıyla sarkarak atladı.
“Namusumu temizledim” diyerek kaçmaya çalıştı
Katil eş, balkonuna atlayarak girdiği dairede eşi Meral Sivrikaya’yı bıçak darbeleri ile ağır yaraladı. 10’nun üzerinde bıçak darbesi alan Meral Sivrikaya, kanlar içerisinde yerde kaldı. O sırada evden kaçmaya çalışan katil eş, “oh be, namusumu temizledim” diyerek bağırdığı öğrenildi. Çevredeki esnaflar, koşarak kaçmaya çalışan Erkan Sivrikaya’yı durdurarak bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim etti. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Meral Sivrikaya’ya ilk müdahalede bulunduğu Meral Sivrikaya ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Acılı aile üyeleri birbirlerini suçladı
Olayın ardından acılı haberi duyan Meral Sivrikaya’nın oğlu ve dayıları arasında tartışma çıktı. Kardeşler, yeğenlerini suçlayarak “Kardeşimi koruyamadın mı?” şeklinde tepki gösterirken acılı evlat ise dayılarına saldırdı. Yaşanan arbede polis ekiplerinin tarafları sakinleştirmesi ile son buldu. Cinayet zanlısı Erkan Sivrikaya Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınırken Meral Sivrikaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çameli'ye ay yıldızlı yeni saat kulesi
YEREL HABERLER Çameli'ye ay yıldızlı yeni saat kulesi
Denizli'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
YEREL HABERLER Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Denizli arasında protokol imzalandı Bakan Kasapoğlu; “İnşallah Denizli’de gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak”
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Denizli arasında ...
Meslek liseli öğrenciler sanatsal yönlerini online ortamda geliştiriyor Öğrenciler ve öğretmenler online olarak sanatsal etkinlikler gerçekleştiriyor Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Öğrencilerimizin eserleri online platformda sergilenecek ve ödüllendirilecek”
YEREL HABERLER Meslek liseli öğrenciler sanatsal yönlerini online ...
Bakan Kasapoğlu, Denizli´ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Denizli´ye yapılacak gençlik ve spor ...
Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu’na tepki
YEREL HABERLER Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu’na tepki
Pamukkale’deki okullarda korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Pamukkale’deki okullarda korona virüs denetimi
Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para cezası Denizli’de 204 işyeri denetlenerek, 869 kişinin GBT ve HES Kodu sorgulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para ...
Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı Denizli’de 525 farklı asayiş olayında 337 şüpheli gözaltına alındı Denizli’de son bir haftada çeşitli asayiş olaylarından 91 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla ...
GEKA desteğiyle hayata geçen soğuk hava deposunda çiftçiler tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER GEKA desteğiyle hayata geçen soğuk hava deposunda ...
Fırtınanın uçurduğu tabela otobüs durağına düştü Fırtınadan yırtılan dev tabela itfaiye tarafından aşağı indirildi
YEREL HABERLER Fırtınanın uçurduğu tabela otobüs durağına ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 238 kişiye 155 bin 700 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 238 kişiye 155 bin ...
Denizli’de son 1 haftada 125 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli’de son 1 haftada 125 trafik kazası meydana ...
Pandemi kurallarına uymayan 26 kişiye 23 bin 400 lira ceza Denizli’de bir haftada 23 bin 400 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Pandemi kurallarına uymayan 26 kişiye 23 bin 400 lira ...
Zehir tacirlerine operasyon: 40 gözaltı
YEREL HABERLER Zehir tacirlerine operasyon: 40 gözaltı
Baskınına karşı saklanan uyuşturucu polisin dikkatinden kurtulamadı
YEREL HABERLER Baskınına karşı saklanan uyuşturucu polisin ...
Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Denizli’de kaçakçılara 5 ayrı operasyon: 6 gözaltı
65 yaş üstü vatandaşlar için Aktif Yaş Alma Merkezi
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar için Aktif Yaş Alma Merkezi
Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık güvenli Yıkılma tehlikesi olan köprüye Büyükşehir eli
YEREL HABERLER Ahşap ve yıkılma tehlikesi olan Hüsniye Köprüsü artık ...
Meteorolojiden Denizli için ‘Turuncu’ uyarı geldi Teleferik ve Bağbaşı Yaylası kapatıldı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Denizli için ‘Turuncu’ uyarı ...
Denizli Basket zirveyi yakaladı
YEREL HABERLER Denizli Basket zirveyi yakaladı
SGK'ya borçlulara yapılandırmada son tarih uyarısı SGK’da yapılandırma yapmayanlar haklarını kaybedecekleri uyarısı SGK Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin; “Geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi halinde yararlanma hakkı kaybedilecektir”
YEREL HABERLER SGK'ya borçlulara yapılandırmada son tarih ...