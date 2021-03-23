Denizli'de araç sayısı 429 bin 973’e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Denizli ilindeki toplam araç sayısı 429 bin 973'e yükseldi.

TÜİK, 2021 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Denizli ilinde toplam araç sayısı 429 bin 973’e ulaştı. 2020 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 413 bin 294 iken, 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 oranında bir artış göstererek 429 bin 973’e ulaştı.



Otomobil sayısı 2021 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artışla 207 641’e ulaştı. Denizli’deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde 207 bin 641 adet otomobil, 7 bin 323 adet minibüs, 3 bin 945 adet otobüs, 68 bin 47 adet kamyonet, 12 bin 273 adet kamyon, 74 bin 818 adet motosiklet, 54 bin 908 adet traktör ve bin 18 adet özel amaçlı araç bulunduğu görüldü. Oransal olarak en fazla artış yüzde 12,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 8 bin 700 adet ile otomobilde gerçekleşti.



7930 taşıtın devri yapıldı

2021 yılı Şubat ayında Denizli’de toplam 7 bin 930 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 4 bin 785 adet ile otomobil yer alırken, ardından bin 554 adet ile kamyonet, 623 adet ile traktör, 391 adet ile motosiklet, 237 adet ile kamyon, 230 adet ile minibüs, 98 adet ile otobüs ve 12 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.



906 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

2021 yılı Şubat ayında toplam 906 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 360 adet ile otomobil yer alırken, ardından 191 adet ile traktör, 157 adet ile kamyonet, 154 adet ile motosiklet, 36 adet ile kamyon, 5 adet ile otobüs ve 3 adet ile minibüs geldi.

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