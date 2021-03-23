Denizli tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımı için protokol imzalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımı için protokol imzalandı

İHA

Denizli tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımı için protokol imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Denizli tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımlarını içeren protokol, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve il protokolünün katıldığı programda Ankara’da imzalandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Denizli'ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü Ankara’da imzalandı. Denizli tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımlarını içeren protokol ile ilçelere gençlik merkezleri, halı sahalar, portatif yüzme havuzları, spor salonları, mevcut futbol sahalarının sentetik çim, tribün, soyunma odası gibi ihtiyaçlarının yenilenmesi gibi farklı kalemlerde yatırımlar bulunuyor. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye olan sevgisini anlatarak, "Bugün günlerden Denizli. Denizli her zaman üreten, en güçlü şekilde emeğini alın terini tüm dünyaya ispatlamış bir şehir. Gençleriyle, kadınlarıyla tüm halkıyla... Bu şehrin yarınlara olan yürüyüşünde gençlik ve spor yatırımlarını çok önemli bir yer ediniyor. Ege'nin, Türkiye'nin yükselen yıldızı Denizli'yi her alanda olduğu gibi gençliğiyle ve sporuyla da farklı noktalara taşıyacağız. Protokolümüz, bugünlerimiz ve yarınlarımız için, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

“7/24 spor felsefesiyle tesislerimiz halkımızın hizmetinde”
Gençleri her alanda destekleyeceklerini ve yerel yönetimlerle iş birliğini önemsediklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Öncelikle büyükşehir belediyesinin amatör sporlar için ortaya koyduğu bir vizyon var. Engelsiz yaşam merkezi, Denizli'nin tüm engelli vatandaşlarına hitap edecek. Geleneksel spor tesislerimiz, havuzumuz halkımızın hizmetinde olacak. 7/24 spor felsefesiyle halkımızın tesislere erişimini çok önemsiyoruz. Kadın odaklı spor politikasıyla da kadınlarımızın tesislerimizden öncelikle faydalanmasında kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yağışta kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak yan yattı
YEREL HABERLER Yağışta kontrolden çıkan araç orta refüje çıkarak yan ...
Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk bayrağı açtı
YEREL HABERLER Doğaseverler 2364 metre yükseklikteki zirvede Türk ...
Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti
YEREL HABERLER Şiddetli yağış istinat duvarını çökertti
Denizli'de araç sayısı 429 bin 973’e ulaştı
YEREL HABERLER Denizli'de araç sayısı 429 bin 973’e ulaştı
Pamukkale spor kenti olacak Gençlik ve Spor Bakanlığından Pamukkale’ye büyük destek
YEREL HABERLER Pamukkale spor kenti olacak Gençlik ve Spor ...
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü ek fotoğraf
YEREL HABERLER Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca ...
Bursa’nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi coğrafi işaretle tescillendi
YEREL HABERLER Bursa’nın şekerinde kullanılan Buldan kestanesi ...
Sarayköy’de sulama suyunda tasarruf sağlayacak hamle
YEREL HABERLER Sarayköy’de sulama suyunda tasarruf sağlayacak hamle
Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca bıçaklayıp öldürdü
YEREL HABERLER Apartman dairesine çatıdan girip, eşini defalarca ...
İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü Katil eş, kızının evine yerleşen karısını bıçaklayarak öldürdü Denizli'de kadın cinayeti...“Namusumu temizledim”
YEREL HABERLER İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini ...
Çameli'ye ay yıldızlı yeni saat kulesi
YEREL HABERLER Çameli'ye ay yıldızlı yeni saat kulesi
Denizli'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
YEREL HABERLER Denizli'de tefecilik operasyonu: 4 tutuklama
Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
YEREL HABERLER Rüzgarda kopan tabela, durağa düştü
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Denizli arasında protokol imzalandı Bakan Kasapoğlu; “İnşallah Denizli’de gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak”
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Denizli arasında ...
Meslek liseli öğrenciler sanatsal yönlerini online ortamda geliştiriyor Öğrenciler ve öğretmenler online olarak sanatsal etkinlikler gerçekleştiriyor Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Öğrencilerimizin eserleri online platformda sergilenecek ve ödüllendirilecek”
YEREL HABERLER Meslek liseli öğrenciler sanatsal yönlerini online ...
Bakan Kasapoğlu, Denizli´ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını açıkladı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Denizli´ye yapılacak gençlik ve spor ...
Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Sosyal medyadan terör propagandasına 2 gözaltı
Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu’na tepki
YEREL HABERLER Denizlili gençlerden Kılıçdaroğlu’na tepki
Pamukkale’deki okullarda korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Pamukkale’deki okullarda korona virüs denetimi
Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para cezası Denizli’de 204 işyeri denetlenerek, 869 kişinin GBT ve HES Kodu sorgulaması yapıldı
YEREL HABERLER Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para ...
Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla yakalandı Denizli’de 525 farklı asayiş olayında 337 şüpheli gözaltına alındı Denizli’de son bir haftada çeşitli asayiş olaylarından 91 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılar çaldıkları altın, dolar ve paralarla ...
GEKA desteğiyle hayata geçen soğuk hava deposunda çiftçiler tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER GEKA desteğiyle hayata geçen soğuk hava deposunda ...
Fırtınanın uçurduğu tabela otobüs durağına düştü Fırtınadan yırtılan dev tabela itfaiye tarafından aşağı indirildi
YEREL HABERLER Fırtınanın uçurduğu tabela otobüs durağına ...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 238 kişiye 155 bin 700 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 238 kişiye 155 bin ...