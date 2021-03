Denizli tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımı için protokol imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Denizli tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımlarını içeren protokol, Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve il protokolünün katıldığı programda Ankara’da imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Denizli'ye gençlik ve spor yatırımı kapsamında yapılacak tesislerin protokolü Ankara’da imzalandı. Denizli tarihinin en büyük gençlik ve spor yatırımlarını içeren protokol ile ilçelere gençlik merkezleri, halı sahalar, portatif yüzme havuzları, spor salonları, mevcut futbol sahalarının sentetik çim, tribün, soyunma odası gibi ihtiyaçlarının yenilenmesi gibi farklı kalemlerde yatırımlar bulunuyor. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Bakan Kasapoğlu, Denizli'ye olan sevgisini anlatarak, "Bugün günlerden Denizli. Denizli her zaman üreten, en güçlü şekilde emeğini alın terini tüm dünyaya ispatlamış bir şehir. Gençleriyle, kadınlarıyla tüm halkıyla... Bu şehrin yarınlara olan yürüyüşünde gençlik ve spor yatırımlarını çok önemli bir yer ediniyor. Ege'nin, Türkiye'nin yükselen yıldızı Denizli'yi her alanda olduğu gibi gençliğiyle ve sporuyla da farklı noktalara taşıyacağız. Protokolümüz, bugünlerimiz ve yarınlarımız için, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



“7/24 spor felsefesiyle tesislerimiz halkımızın hizmetinde”

Gençleri her alanda destekleyeceklerini ve yerel yönetimlerle iş birliğini önemsediklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Öncelikle büyükşehir belediyesinin amatör sporlar için ortaya koyduğu bir vizyon var. Engelsiz yaşam merkezi, Denizli'nin tüm engelli vatandaşlarına hitap edecek. Geleneksel spor tesislerimiz, havuzumuz halkımızın hizmetinde olacak. 7/24 spor felsefesiyle halkımızın tesislere erişimini çok önemsiyoruz. Kadın odaklı spor politikasıyla da kadınlarımızın tesislerimizden öncelikle faydalanmasında kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

