Denizlispor izne çıktı 



Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - SÜPER Lig'de son olarak Medipol Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor, 3 günlük izne çıktı. Son sıraya demir atan yeşil-siyahlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün tatil yapacak. Ligde 25 puan alabilen Ege ekibi, perşembe günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bir araya gelerek çalışmalarına yeniden başlayacak. Denizlispor'da forma giyen 3 futbolcu, ülkelerinin milli takımına gitti. Hadi Sacko, milli arada Mali, Ayman Ben Mohamed, ülkesi Tunus, Veton Tusha ise Kosova'nın oynayacağı milli karşılaşmalarda görev yapacak. Yukatel Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. DHA-Spor Türkiye-Denizli Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

2021-03-23 14:38:23



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