Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına `af yok´ yazmış (2)

'KENDİMİ DE KATLEDECEĞİM'
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 6'ncı kattaki boş daireden bir alt kattaki daireye sarkıttığı halatla girip, eşi Meral Sivrikaya'yı bıçaklayarak öldüren inşaat işçisi Erkan Sivrikaya, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye binasına alındığı sırada basın mensuplarının, "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusuna Sivrikaya, "Sizi ilgilendiriyor mu? O bizim sorunumuz. Eşimle aramızdaki sorun. Sizi ilgilendirmez. Kimseyi ilgilendirmez. Bu eşler arasındaki bir durum. Eşimi katlettim, kendimi de katledeceğim" yanıtını verdi.Ramazan ÇETİNDeniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT
2021-03-23 16:25:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
-
Gastro
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.