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Denizli-Antalya karayolunda etkili olan kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

İHA

Denizli-Antalya karayolunda etkili olan kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Denizli’de gün boyu etkili olan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kentin yüksek mahallelerinde ve DenizliAntalya karayolunda kar ve sise bıraktı. Yer yer 10 metreye kadar düşen görüş mesafesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Denizli’de gün boyu süren sağanak yağış akşam saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde ve DenizliAntalya karayolunda yerini kar ve sise bıraktı. Kar yağışının başladığı noktalarda belediye ve Karayolları ekipleri hazırda beklemeye başladı. DenizliAntalya karayolunda etkisini arttıran ve yer yer görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek beklemesi dikkatlerden kaçmadı.

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