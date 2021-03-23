Şarampole uçan araçta 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak şarampole uçtu. Kazada 2 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesi Yatağan yolunun Ayazçalı mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre; seyir halinde olan Sefa Çağlayan idaresinde 20 AEM 850 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112’yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri sürücü Sefa Çağlayan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobilde sıkışan Ali Çayan, Yahya C., Coşkun E. Ve Murat Y. itfaiye ekiplerini tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Ambulanslarla yaralılar Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, ağır yaralanan Ali Çayan'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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