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Korona virüs sürecinde maskeler sanata dönüştürüldü Salgın sürecine vurgu ‘Maskemde Sanat Var Maskemde Hayat Var’ Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Günümüzde maskeler birer simge haline geldi” Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk; “Bu tablo bize siz yalnız değilsiniz! diyor”

İHA

Korona virüs sürecinde maskeler sanata dönüştürüldü Salgın sürecine vurgu ‘Maskemde Sanat Var Maskemde Hayat Var’ Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Günümüzde maskeler birer simge haline geldi” Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk; “Bu tablo bize siz yalnız değilsiniz! diyor”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli görsel sanatlar öğretmenleri “Maskemde Sanat Var, Maskemde Hayat Var” projesi ile 120 görsel öğretmenlerin dokunuşları ile renklendirilerek görsel bir hatıra panosuna dönüştürüldü.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevli görsel sanatlar öğretmenleri pandeminin ilk başladığı günlerde örnek bir çalışmaya imza atarak sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla yola çıktılar. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Maskemde Sanat Var, Maskemde Hayat Var” projesi Covid19 salgın sürecinde ülkemizde ve dünyada yaşanan salgın sürecine vurgu yapıldı. Projede yer alan 120 görsel sanat öğretmeni pandeminin simgesi haline gelen maskeleri yaptıkları görsellerle canlandırdırlar. Maskeler sanat ve toplumla birleşip öğretmenlerin dokunuşları ile renklendirilerek görsel bir hatıra panosuna dönüştürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirilen programla Hayat Ağacı Hatıra Panosu pandemi sürecinde tüm güçleriyle topluma destek veren ve hayatlarını bu uğurda kaybeden tüm sağlık çalışanlarına ithafen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk’e takdim edildi.

“Günümüzde maskeler birer simge haline geldi”
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Bugün bizim için çok anlamlı bir gün. Dünyada ve ülkemizde yaşanan COVİD19 süreci hala devam etmekte. Bu süreçte öğretmenlerimiz evlerini, gönüllerini açtılar ve eğitimin belli bir alan ve yere sığamayacağını gösterdiler. Öğretmenlerimizin yanında, burada adlarını sitayişle anacağımız sağlık çalışanlarımız var. Sağlık çalışanları hem toplum sağlığı açısından hem de öğretmen ve öğrencilerimizin sağlığı açısından çok fedakarca ve üstün gayretler gösterdiler. Biz de, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu süreçte, bir hatırası olsun diyerek, “Maskemde Hayat Var, Maskemde Sanat Var” sloganıyla yola çıktık. Maskelerimizi, bugün için renklendirdik ve artık günümüzde maskeler birer simge haline geldi. Biz ümit ediyoruz ki bu simgeler bizim zihnimizde, beynimizde sadece birer simge olarak kalsın, hayatımızdan bir an önce çıksın Bu süreçte bizlere her türlü desteği veren ve bugün bizim misafirimiz olan İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Berna Öztürk hanımefendiye de ziyaretleri için çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Artık yeni normalden, normale dönmeyi umut ediyoruz”
Maskelerin hazırlanmasında çok büyük bir emek olduğunu söyleyen Ekici; “Bu emek için bu işin koordinatörlüğünü yapan Nilgün Gökçe arkadaşımıza, ARGE’deki arkadaşlarımıza, ilimizdeki resim öğretmenlerine, sanatçılarımıza teşekkürü borç biliyorum. Eğitim camiası adına bu güzide hediyeyi tüm sağlıkçılar adına İl Sağlık Müdürümüz Berna hanımefendiye takdim etmek istiyorum. İnşallah bugünlerin bir an önce bitmesi, artık yeni normalden, normale dönmeyi umut ediyoruz ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Bu tablo bize siz yalnız değilsiniz! diyor”
Bir yılı aşkın bir süredir bütün dünyanın mücadele ettiği korona virüs ile ülke olarak hem de Denizli olarak büyük bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk; “Öncelikle bu mücadelede bütün sağlık çalışanlarının çok büyük bir payı var. Büyük bir özveriyle evlerinden ve çocuklarından uzak kalarak çalıştılar. Bunun en sevindirici tarafı ise, bizlerin hiçbir zaman kendimizi yalnız hissetmememizdir. Özellikle Denizli gibi hayırseverleriyle ünlü bir şehirde tüm kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yanımızda oldular. Bugün aslında bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret edip okullarımızla ilgili sağlık açısından istişarelerde bulunmak için buradayız ama bizi böyle bir sürprizle karşıladılar. Bu tablo bize siz yalnız değilsiniz! diyor. Gerçekten çok güzel ve inşallah ilerleyen yıllarda bir anı olarak kalır. Kurumsal olarak birlik beraberliğimizin bir anısı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu güzel hediyeyi Denizli’mizde hizmet veren 13 binin üzerinde sağlık çalışanımız adına kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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