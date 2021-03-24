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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Tekden Hastanesi’nden bir ilk

İHA

Denizli Tekden Hastanesi’nden bir ilk

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji Bölümü doktorları Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, Op. Dr. Ali Gürağaç ve Op. Dr. Akın Avcı başarılı bir ameliyata daha imza attı.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji ekibi ağız içinden yama alarak idrar kanalını genişletme ameliyatı yaptı. Uzun zamandır idrar yapmadaki zorluk şikayetiyle tedavi gören Fatma Tarhan şifayı Tekden Hastanesi’nde buldu. Balıkesir’de yaşayan ve ameliyat olmak için Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne gelen Fatma Tarhan, idrar yapmada güçlük çekiyordu. Birçok doktora gitmesine ve çeşitli tedavileri görmesine rağmen rahatsızlığına bir türlü çözüm bulamadığını belirtti. Fatma Tarhan son olarak, başarılı ameliyatlarını duyduğu Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji bölümüne başvurdu. Yapılan tetkiklerden sonra Üroloji hekimleri Fatma Tarhan’ın ameliyat olmasına karar verdi.

“Kadınlarda idrar yapma güçlüğü erkeklere göre daha nadir olarak görülür”
Kadınlarda görülen idrar yapma sorunları ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Yıldırım; “Kadınlarda idrar yapma zorluğu nadir de olsa görülür. Bu idrar yapma zorluğunun iki nedeni vardır. Enfeksiyon, travma, ameliyat gibi sonradan oluşan sebepler ya da doğuma bağlı anatomik bozukluktan dolayı idrar yolunun katlanmasına bağlı olarak kıvrılma sonucu oluşan sebepler idrar yapma zorluğu oluşturabilir” dedi.

“Tekden Hastanesi’nde ilk defa ağız içinden yama alınarak idrar kanalını genişletme ameliyatı yapıldı”
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, “Normal idrar kanalındaki darlıklar erkeklerde oldukça problemlidir. Erkeklerin belli bir yaştan sonra düzenli bir şekilde kontrollerini yaptırması gerekir. Kadınlarda ise nadir görülür fakat tedavisi mümkündür. Bu tür ameliyatlarda kapalı işlem yapılarak cerrahi ile düzeltilmeye çalışılır. Bunların bir kısmında tekrarlayan ameliyat söz konusu olabilir. Bu tür ameliyatlarda ise ağız içinden yama alınarak idrar kanalı genişletilir. Böylece başarılı sonuç elde edilmiş olur. Tekrarlayan idrar yolu şikayetleriyle erkeklerde sık karşılaşmamıza rağmen kadınlarda nadiren karşılaşırız. Tedavisi de cerrahi müdahaleyle ağız içinden yama alınarak idrar kanalının genişletilmesi ile mümkündür” şeklinde bilgi verdi.

“Hastamızın durumu şu an gayet iyi”
Riskli bir operasyon olmasına rağmen güzel sonuçlar alındığını ifade eden Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, “Hastanemizde ilk defa ağız içinden yama alınarak idrar kanalını genişletme ameliyatını yaptık. Ameliyatımız başarılı bir şekilde gerçekleşti. Gerekli kontrolleri yaptık ve hastamızın durumu şu an gayet iyi” dedi.

“Doktorlarımın da güven vermesiyle ameliyatı olmaya karar verdim”
Balıkesir’den bu ameliyatı olmak için gelen Fatma Tarhan” Uzun zamandır idrar yapmada zorluk yaşıyordum. Bundan dolayı farklı tedaviler gördüm fakat idrar yapmada zorlanmam devam ediyordu. Bu benim hayatımı da sıkıntıya sokuyordu. Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde bu ameliyatı yapabilecek doktorları buldum ve son olarak oraya da başvurmak istedim. Prof. Dr. İbrahim Yıldırım ağız içinden yama alarak idrar kanalını genişleteceğiz ve idrar yaparken zorlanma şikayetin azalacak deyince önce korktum ama yaşadığım sıkıntılardan sonra doktorlarımın da güven vermesiyle ameliyatı olmaya karar verdim. Doktorlar ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Şu an daha iyiyim. Sağlığıma kavuşturduğu için Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji doktorlarına ne kadar teşekkür etsem az. Allah onlardan ve emeği geçen herkesten razı olsun” dedi.

“Üretral darlık nedeniyle çeşitli girişimsel işlemler yapılması sonucunda fayda bulamayınca bize başvurdu”
Özel Denizli Tekden Hastanesi Üroloji uzmanlarından Op. Dr. Ali Gürağaç; “Fatma hanım bize idrarda zorlanma, sık idrara çıkma, idrar yaptıktan sonra mesanenin tam boşalmama hissi, gece kendisini ciddi seviyede uykusuz bırakacak sıklıkta idrara çıkma şikayetleri ile başvurdu. Daha önce üretral darlık (mesaneden idrarın dışarı taşınmasını sağlayan kanalda darlık) nedenleri ile çeşitli girişimsel işlemler yapıldığını fakat bir türlü fayda bulamadığını belirtti. Hastanın tıbbi öyküsü, fiziki muayenesi ve yapılan tetkikler incelendiğinde idrar kanalının yaklaşık 3 santimetrelik bölümünde (kadınlarda idrar kanalı yaklaşık 4 santimetrelik) darlık olduğu saptandı. Yapılan tetkiklerden sonra hastamıza Bukkal Mukozal Üretroplasti ameliyatı önerildi. Ameliyatta hastanın idrar kanalındaki darlık bölümü çıkarılarak ağız içinden alınan mukoza o bölüme yerleştirildi. Tıbbi yayınlarda incelenirse ehil ellerde uygulandığında yüz güldürücü sonuçları olan ameliyatı hastanemizde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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