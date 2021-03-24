Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı kamerada



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ (DHA)DENİZLİ'nin Merkezfendi ilçesindeki bir pazar yerinde, bir esnafın tezgahındaki 1'er kilogramlık tereyağının 2 ayrı kadın tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Topraklık Mahallesi 634 Sokak'ta bulunan açık pazar yerinde meydana geldi. Semt pazarında yağ ve peynir satan Hüseyin Avcı, tezgahına koyduğu 1'er kilogramlık 2 paket tereyağının olmadığını fark etti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Avcı, 2 kadının 2 kilo tereyağını çaldığını görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, başka bir esnafın da 5 kilogramlık sütünün çalındığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 2 kadının yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2021-03-24 18:28:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.