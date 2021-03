Camiler şifahane oldu Merkeze uzak 65 yaş üstü vatandaşlar için camilerde aşılama yapıldı

Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe merkezine uzak ve korona virüs aşısı yaptırmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlar için 26 cami ve okulda toplu aşılama yapıldı.

Gezici sağlık hizmeti verilen, ilçe merkezine uzak mahallelerimizde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan korona virüs aşısı olmak isteyen randevu alarak sağlık kuruluşuna gitmekte zorluk yaşayabilecekleri düşüncesi ile Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan toplu aşılama hizmetine camiler ev sahipliği yapıyor. 34 mahallede yapılan toplu aşılama hizmetine 28 cami ve 6 okul ev sahipliği yaparken bin 370 vatandaşın birinci doz aşıları tamamlandı.



“Vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetindeyiz”

Camilerimizin vatandaşlarımıza şifa dağıtan bir merkez olduğunu görmenin mutluluk ve heyecan verdiğini belirten Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, “İhtiyaç duyulan her mahallemizde camilerimizde aşı yapıldı. Camilerimiz hem kapalı alan olması hem de fiziki olarak geniş bir mekan olması nedeniyle büyük kolaylık sağlıyor. Doktorlarımız, imamlarımız ve görevli personel her türlü tedbiri alıyorlar. İlçe Müftülüğümüze bağlı camilerimiz kuran kurslarımız ve tüm görevlilerimizle birlikte vatandaşımızın hizmetinde ve emrindeyiz” dedi.



“Vatandaşımıza daha kolay ve daha hızlı ulaşıyoruz”

Toplu aşılama hizmeti sayesinde birçok vatandaşın aşılandığını belirten İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayşe Erdoğan, “61 mahallemizin 34 ünde toplu aşılama çalışmamızı tamamladık. Diğer mahallelerimizde de bu hizmetimize devam edeceğiz. İl Valiliğimizin, İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Kaymakamlığımızın Pamukkale Belediyemizin ve Kaymakamlığımıza bağlı tüm kurumlarımız ile muhtarlarımızın her türlü desteğini hissediyoruz. Bu destek sayesinde vatandaşa ulaşma hızımız artıyor. Bu hizmetlerimizde ev sahipliği yapan camilerimize, okullarımıza ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Kurumlarımız arasında mükemmel bir işbirliği var”

Toplu aşılama hizmeti hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu ise “Valimiz Sayın Ali Fuat Atik beyefendinin önderliğinde ilimiz genelinde kurumlar arası çok güzel bir işbirliği var. Amacımız bir an önce vatandaşlarımızın aşılanmasını sağlamak. Bu doğrultuda 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Camilerimizin de ibadethane olmasının yanında bir şifa merkezi gibi bu hizmetimize ev sahipliği yapmasını çok anlamlı buluyorum. Emeği geçen tüm kurum ve personel ile eli öpesi sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.