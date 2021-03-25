Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı Yeşil siyahlı takım Altay ile hazırlık maçında karşılaşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı Yeşil siyahlı takım Altay ile hazırlık maçında karşılaşacak

İHA

Denizlispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı Yeşil siyahlı takım Altay ile hazırlık maçında karşılaşacak

Yukatel Denizlispor, Süper Ligin 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak. Karşılaşma öncesinde Spor Toto 1. lig ekibi Altay ile Denizlispor kendi sahasında hazırlık maçına çıkacak.

Süper Ligin 32. haftasında Denizlispor, deplasmanda Fenerbahçe ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Yeşil siyahlı ekip Başakşehir maçının ardından 3 günlük izin yapan yeşil siyahlı ekip, lige verilen milli arada 28 Mart 2021 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumunda saat 14.00’de Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay ile hazırlık maçı yapacak. Denizlispor, Süper Lig’e verilen arayı hazırlık maçı yaparak değerlendirecek.
Haluk Ulusoy Tesislerinde, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilecek olan antrenmanda oyuncuların birçoğunun olmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merkezefendi Basket rehavete kapılmayacak
YEREL HABERLER Merkezefendi Basket rehavete kapılmayacak
Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı Meğer mahalleliyi 3 gündür uykusuz bırakan su borusuymuş Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla: “İki su deposunu bağlayan borunun içerisinde hava birikmiş”
YEREL HABERLER Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya ...
Camiler şifahane oldu Merkeze uzak 65 yaş üstü vatandaşlar için camilerde aşılama yapıldı
YEREL HABERLER Camiler şifahane oldu Merkeze uzak 65 yaş üstü ...
Arkadaşının yardımına koşan esnaf döndüğünde şoku yaşadı İki yaşlı kadının tezgahtan tereyağı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Arkadaşının yardımına koşan esnaf döndüğünde şoku ...
Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Pazar yerindeki tezgahtan tereyağı hırsızlığı ...
Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı engelledi
YEREL HABERLER Kar ve sis, Denizli'de ulaşımı engelledi
Korona virüs sonrası yaşanan ağrı sendromlarında doktora başvurmalı Algoloji Uzmanı Dr. Muhammet Murat Çubukcu; “Tablo şimdilik ‘Covid Sonrası Sendrom’ olarak adlandırılmıştır” “Covid sonrası geçmeyen ağrılar çoğu kez ihmal ediliyor”
YEREL HABERLER Korona virüs sonrası yaşanan ağrı sendromlarında ...
Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz bıraktı Gece bir anda başlayan ve saatlerce süren balyoz ve patlama sesleri nedeniyle uyuyamayan mahalleli yardım istedi Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla: “Yeraltında gelen değişik sesler nedeniyle rahat uyku uyuyamaz olduk” Jeoloji Yüksek Mühendisi Hakan Şekerci: “Sesler daha çok kaçak bir kazıyı andırıyor”
YEREL HABERLER Yeraltından gelen ürkütücü sesler mahalleliyi uykusuz ...
Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Konserve kutusuna başı sıkışan kediyi itfaiye ...
DTO, Denizli’nin fuar hasretini sona erdirdi
YEREL HABERLER DTO, Denizli’nin fuar hasretini sona erdirdi
Denizlispor yine karışık
YEREL HABERLER Denizlispor yine karışık
Denizli Tekden Hastanesi’nden bir ilk
YEREL HABERLER Denizli Tekden Hastanesi’nden bir ilk
Pamukkale baharda karla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Pamukkale baharda karla mücadele ediyor
Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası yeniden beyaza büründü
YEREL HABERLER Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası yeniden beyaza ...
Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
YEREL HABERLER Altın çocuk Ceyda'nın hedefi dünya şampiyonluğu
Yaramaz kedi kafasını konserve kutusun sıkıştırdı Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yaramaz kedi kafasını konserve kutusun ...
Denizli’nin en çok göç verdiği il İzmir oldu Denizli en yüksek göç hızına sahip 27. il
YEREL HABERLER Denizli’nin en çok göç verdiği il İzmir oldu Denizli ...
Korona virüs sürecinde maskeler sanata dönüştürüldü Salgın sürecine vurgu ‘Maskemde Sanat Var Maskemde Hayat Var’ Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Günümüzde maskeler birer simge haline geldi” Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk; “Bu tablo bize siz yalnız değilsiniz! diyor”
YEREL HABERLER Korona virüs sürecinde maskeler sanata ...
Zamanında müdahaleyle ölüm riski yüzde 45 azaltılabilir
YEREL HABERLER Zamanında müdahaleyle ölüm riski yüzde 45 ...
Şarampole uçan araçta 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole uçan araçta 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı
Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı
Denizli-Antalya karayolunda etkili olan kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Denizli-Antalya karayolunda etkili olan kar ve sis ...
İpli cinayetin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER İpli cinayetin zanlısı tutuklandı
Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına `af yok´ yazmış (3)
YEREL HABERLER Eşini öldürmek için halat sarkıttığı evin camına `af ...