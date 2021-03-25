Enerji sektörünün devlerinden önemli iş birliği

Türkiye’nin enerji sektörünün dev isimleri önemli bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda Petrol Ofisi istasyonlarına elektrik giderleri konusunda destek sağlayan iş birliği ile düşük birim fiyat, zamlardan etkilenmeyen tarife, düşük güvence bedeli ve masrafsız DBS imkânı gibi cazip alternatifler sunulacak.

Türkiye enerji sektörünün iki büyük markası Petrol Ofisi ile Aydem Perakende, önemli bir iş birliğine imza attı. Petrol Ofisi’nin yurdun dört bir yanına yayılmış bin 850’yi aşkın istasyonuna yönelik anlaşma kapsamında Aydem Perakende bayilere, uygun birim fiyatlı vezamlardan etkilenmeyen iki farklı teklif sunuyor. İş birliği kapsamında Petrol Ofisi bayilerine ayrıca düşük güvence bedeli ve masrafsız DBS imkânı da sağlıyor. İş birliği ile Petrol Ofisi bayileri, elektrik giderlerinde tasarruf sağlayabilecekler. Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Bugüne kadar geliştirdiğimiz ürün, hizmet ve iş birliklerimizle müşterilerimize, topluma olduğu gibi bayilerimize de artı değer oluşturacak, katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Aydem Perakende iş birliğimiz ile bayilerimiz istasyonlarında, cazip avantajlar ve uygun fiyatlarla elektrik kullanabilme olanağına kavuşacak. Böylece akaryakıta gelen tavan fiyat uygulaması çerçevesinde zor günler yaşayan bayilerimize bir nebze katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

“İş ortaklarımızın ihtiyacı olan çözümleri en yüksek fayda ile üretiyoruz”

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Tüm Türkiye’ye hizmet götüren görevli elektrik tedarik şirketi olarak 5 milyonun üzerinde müşterimiz ile yaklaşık 20 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Kurumsal iş birliklerimizde odağımız, her zaman iş ortaklarımızın ihtiyacı olan çözümleri üreterek en yüksek faydayı sağlamak. Bu kapsamda akaryakıt sektörünün lider firması Petrol Ofisi’nin 1.850’yi aşkın istasyonu için bayilerinin maliyetlerini azaltacak bir proje üzerinde anlaşmamızı gerçekleştirdik. İş birliğimiz sayesinde Petrol Ofisi bayilerinin aylık ortalama 1.5002.000 TL civarında avantaja sahip olacağını öngörüyoruz” dedi.

Demirağ şöyle devam etti; “Petrol Ofisi liderliğini bu anlaşma ile perçinleyerek bayilerine fayda sağlarken, Aydem Perakende olarak biz de Türkiye’nin dört bir yanında 7/24 hizmet sunan istasyonlara avantajlı elektrik hizmeti sunmuş olacağız.”

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