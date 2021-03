Öğretmen ve öğrencilerin maskeyle siperliğin bir arada olduğu tasarımı tescillendi Denizli’de meslek lisesi öğrencilerinden ikinci ‘Tasarım Tescil Belgesi’ aldı İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Her bir öğretmenimiz ve öğrencimiz ülke sanayimizin lokomotifidir”

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019 yılında Meslek Liseleri Markalaşıyor projesi kapsamında ‘Tasarım Tescil Belgesi’ ve ‘Marka Patent’ belgelerine bir yeniside Kale ilçesinden eklendi. Öğretmen ve öğrecilerin maske ile siperliğin bir arada olduğu tasarım tescillendi.



Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2019 yılında “Meslek Liseleri Markalaşıyor” projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, Denizli genelindeki mesleki eğitim okulları tarafından geçtiğimiz günlerde bir ürün için Tasarım Tescil Belgesi ve bir ürün için de Marka Patent’i alınmıştı. 2019 yılında hayata geçirilen markalaşma, inovatif girişimcilik çalışmalarında alınan patent ve tescil belgelerine bir yenisi daha eklenerek, Kale Ethem Özsoy Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından tasarlanan maske ile siperliğin bir arada olduğu, genişliği renkli lastik ve cırt cırt bantla ayarlanabilen tasarım, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.



“Her bir öğretmenimiz ve öğrencimiz ülke sanayimizin lokomotifidir”

Denizli mesleki eğitim alanında ikinci “Tasarım Tescil Belgesi” alan Kale Ethem Özsoy Çok Programlı Anadolu Lisesinin başarısına dikkan çeken Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Okulumuz pandemi sürecinde ortaya çıkan öncelikli ihtiyaçların kullanımında kolaylık ve pratikliği öne çıkaran bir tasarım yaptı. Yaptıkları tasarımla sağlık sektöründen tutun günlük yaşantımızda da halkımızın rahatlıkla kullanabilceği bir ürün ortaya çıkardılar. Yaptıkları tasarım ile Türk Patent Kurumu'ndan tescil belgesi almaya hak kazanan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Meslek liselerimizin her biri elimizde bulunan ayrı bir değer. Mesleki eğitim her devirde altın değerindedir. Her zaman değerine değer katar. Şuna yürekten inanıyorum ki, mesleki eğitim okullarımızdaki her bir öğretmenimiz ve öğrencimiz ülke sanayimizin lokomotifidir” dedi.

