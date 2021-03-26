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Tekden kalp ekibinden büyük bir başarı daha Göğsünde yanma şikayeti ile geldi koldan alınan damarlarla Koroner By-Pass ameliyatı olarak sağlığına kavuştu

İHA

Tekden kalp ekibinden büyük bir başarı daha Göğsünde yanma şikayeti ile geldi koldan alınan damarlarla Koroner By-Pass ameliyatı olarak sağlığına kavuştu

Özel Denizli Tekden Hastanesi KardiyolojiKalp Damar ekibi, hastanede ilk kez koldan atardamar alınarak yapılan koroner ByPass ameliyatını başarı ile gerçekleştirdi.

Geçirdiği kalp krizi sonrasında Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktorlarından Doç. Dr. Murat Ünlü’ye başvuran 48 yaşındaki Erdal Kılıç’a yapılan tetkikler ve efor testi sonrasında acilen anjiyo yapıldı. Anjiyo sırasında damarların tıkalı olduğu saptandı. Yapılan anjiyo işlemi sonrasında hastanın bekletilmeden açık kalp ameliyatı (Bypass) yapılması gerektiğine karar verildi. Damarların balon ve stent ile tedavi edilmeyecek kadar tıkalı olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Ünlü, “Hastamız göğüste ağrı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Gerekli tetkikleri, ultrason ve efor testini yaptıktan sonra hastamızı acilen anjiyoya aldık. Yapılan anjiyoda 3 damarın tıkalı olduğu 1 damarın da tıkanmak üzere olduğunu saptadık. Damarların balon ve stent ile tedavi edilemeyecek kadar tıkalı olduğundan dolayı Kalp Damar Cerrahisi doktorları ve ekibi ile birlikte acilen açık kalp ameliyatı ByPass yapılması gerektiğine karar verdik” dedi.

“Ekibimiz ile ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik”
Yapılan anjiyo sonrasında Kalp Damar ekibi hastayı Koroner ByPass ameliyatına aldı. Koroner ByPass ameliyatında göğüs atardamarının yanında sol koldan alınan atardamar ve varis damarı kullanılarak hastanın 4 damarı ameliyatla değiştirildi. Bu ameliyatın hastanede ilk defa yapıldığının bilgisini veren Kalp Damar ekibi; “Bu tür hastalarda gerçekleştirilen Koroner ByPass ameliyatında kullanılan atardamarların, toplardamarların kullanımına karşı üstünlüğü bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 10 yıllık sürede atardamarlar yüzde 90 ile 95 oranında çalışır durumda iken bacaktan alınan toplardamarlar 10 yılda yüzde 60 oranında çalışır durumda olur. Bu ameliyatta hastamızın genç olmasından dolayı kol atardamarın kullanılması hastamız için bir avantaj sağlamıştır ve uzun vadede hastamızı sağlığına kavuşturmuştur. Bu ameliyat hastanemizde ilk kez gerçekleştirildi. Gerek tıbbi donanım gerek alanında uzman doktorlar ve ekibimiz ile ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Daha önce farkında olmadan 2 defa kalp krizi geçirmişim”
Göğsünde yanma şikayeti ile hastaneye başvuran Erdal Kılıç, “Göğsümde yanma şikayeti vardı. Hızlı hareket ettiğimde ya da yorulduğumda göğsümde şiddetli bir ağrı oluşmaya başladı. Vakit geçirmeden muayene olmak için Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji doktoru Doç. Dr. Murat Ünlü’ye muayene oldum. Yapılan efor testi ve tahlillerden sonra doktorum acilen anjiyo olmam gerektiğini söyledi. Daha önce farkında olmadan 2 defa kalp krizi geçirmişim. Anjiyo yapıldıktan sonra Kalp Damar Cerrahları göğüsten, koldan ve bacaktan alınan 4 damarla Koroner ByPass ameliyatı olmam gerektiğini söylediler. Ameliyatımı oldum. Doktorlarım durumumun gayet iyi olduğunu taburcu olabileceğimi söylediler. Doktorlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.

“Tüm hastane personelinden Allah razı olsun”
Bu ameliyatın ardından yaşadığı süreçle ilgili bilgi veren Erdal Kılıç’ın eşi Yasemin Kılıç, “Eşim hastaneye geldiğinde kendinde değildi ve çok fazla ağrısı vardı. Doç. Dr. Murat Ünlü acilen anjiyo yapılması gerektiğini söyledi. Yapılan anjiyo sonrasında daha önce 2 defa kalp krizi geçirdiğini ve 4 damarın tıkalı olduğunu acilen ByPass olması gerektiğini öğrendik. Doktorumuzun ve Kalp Damar ekibinin verdiği güvenle bu ameliyat gerçekleştirildi. Eşimin durumu şu an gayet iyi. Doktorlarımızdan Kardiyoloji ve Kalp Damar ekibinden ve tüm hastane personelinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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