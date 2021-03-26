Pamukkale Belediye Başkanı Örki’den Berat Kandili mesajı Başkan Örki; “Rabbim Ramazan ayına sağlıkla kavuşmayı nasip etsin”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak; “Berat Kandili, mübarek Ramazan ayına girmeden önce, hatalarımız ve günahlarımız için af dilemek için büyük bir fırsattır” dedi.



Her sene Şaban Ayı’nın 15’inci gecesine denk gelen Berat Kandili, bu yıl 27 Mart’ı 28 Mart’a bağlayan gece idrak edilecek. Berat Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Gecesi, kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi olarak da anılıyor. Bu mübarek gece ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımladı. “Bu gecede Allah’ın affı ve bağışlamasının çok olacağı Peygamber efendimiz tarafından müjdelendiği için, ‘Berat Gecesi’ denilmiştir” diyen Başkan Örki; “Berat Kandili, bizlere kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar. Bu kutsal gecede yaptığımız hataları düşünüp, nefsimizle yüzleşip, günahlarımız için Allah’tan af dilemeliyiz. El açıp dua eden tüm vatandaşlarımızın dualarının kabul olmasını dilerim. Berat Kandili aynı zamanda mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızı da göstermektedir. Rabbim 12 Nisan’da başlayacak olan Ramazan ayına sağlıkla kavuşmayı nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle başta Pamukkaleli hemşehrilerim olmak üzere, Denizlililer ve İslam aleminin mübarek Berat Kandili’ni kutlar, sağlık dolu nice kandil gecelerine kavuşmayı niyaz ederim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.