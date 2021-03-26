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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Doğan’dan Berat Kandili mesajı

İHA

Başkan Doğan’dan Berat Kandili mesajı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesajı yayımladı. Berat Kandili'nin kötülüklerden ve günahlardan arınmak için bir fırsat olduğunu belirten Başkan Doğan, “Millet olarak Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’ni idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz” dedi.
Berat Kandili sebebiyle mesaj yayımlayan Başkan Şeniz Doğan, kırgınlığın ve nefret duygularının bırakma günü olduğunu belirterek, “Kandiller, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği manevi değeri yüksek özel günlerdir. Günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamına gelen bu mübarek gün; kırgınlıkların unutulduğu, kin ve nefret duygularını bırakma günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin, ülkemizin, Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlar, bu maneviyatı yüksek günün uzlaşıya, hoşgörüye, insanca yaşamaya, barışa, adalete ve hukuka vesile olmasını dilerim” dedi.

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